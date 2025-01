COMUNANZA – “Grazie al lavoro del Governo Meloni e della Regione Marche, nel corso

dell’ultimo mese e mezzo la posizione dell’azienda Beko è significativamente cambiata. La

multinazionale, infatti, oggi si è dichiarata disponibile, in caso di contenimento dei costi industriali,

a retrocedere rispetto alla chiusura dello stabilimento di Comunanza e comunque a non attivare

le procedure di licenziamento. Grazie al Ministro Urso, si è aperto uno spiraglio rispetto ad una

negoziazione che dobbiamo comunque svolgere con cautela e senza abbassare la guardia. È

indubbio, comunque , che la voce del Governo, di un Governo vicino al cratere, si è fatta sentire in

attese settimane ”.

Lo dichiara il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, che oggi ha partecipato al

Mimit al tavolo su Beko: “Oggi, insieme Ministro Urso, al Presidente Acquaroli, agli assessori regionali competenti, ai

sindaci interessati, alle parti sociali e agli altri colleghi parlamentari abbiamo preso atto delle

significative affermazioni fatte della Beko. C’è ancora molto da lavorare e quelle che ci aspettano

saranno settimane di confronto con tutte le parti coinvolte; confronto che seguirò con l’attenzione

che merita questa realtà strategica per l’Appennino marchigiano. Abbiamo la consapevolezza

che il Governo c’è e ci sarà. La difesa del territorio e del cratere non la stiamo conducendo da soli”.

