ASCOLI PICENO – Prosegue l’attività di informazione e orientamento al futuro con il progetto “P.O.G. – Piceno Orienta Giovani”, che può contare su un’ampia rete di partenariato di cui il Comune di Ascoli è capofila. Ora “P.O.G.” è pronto per entrare nelle scuole, nell’ITS , nelle università, grazie a un calendario di incontri che si svilupperà nell’arco del mese di febbraio.

Si inizia domani, sabato 1 febbraio, con un doppio appuntamento: dalle ore 9 alle ore 10 al Liceo scientifico Orsini di Ascoli gli studenti potranno partecipare a una mattinata di orientamento all’imprenditorialità, alla presenza di professionisti qualificati pronti a rispondere alle loro domande e curiosità.

Alla sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, si svolgerà poi un altro incontro, con alcuni studenti dell’Its e una classe dell’Iti Fermi . Questo reso possibile grazie all’interessamento del Direttore della sede di Ascoli Piceno dell’ Its Academy “NuoveTecnologia&Made in Italy nelle Marche”, Patrizia Palanca, anche consigliere e presidente della Commissione Consigliare delle politiche sociali del Comune di Ascoli Piceno, con delega del Sindaco alla Formazione Terziaria e al sistema ITS. Importante questo incontro per gli studenti dell’ITS , poiché nella riforma di questi corsi tra le competenze generali del profilo di uscita prioritaria è la competenza imprenditoriale , che fa riferimento all’(EntreComp) dei cittadini europei.

Il programma di incontri orientativi proseguirà nel corso delle prossime settimane, con un appuntamento all’Istituto tecnico Agrario e un altro con gli studenti della Politecnica delle Marche (facoltà di Agraria, Economia e Infermieristica) e dell’Università di Camerino (facoltà di Architetttura e Design), attualmente in fase di definizione. Saranno coinvolti i partner del progetto che sono, oltre ai Comuni di Ascoli, Acquasanta, Arquata, Comunanza e Montegallo, l’Università di Camerino, l’Università Politecnica delle Marche, il Bim Tronto, Confindustria Ascoli, Confcooperative Marche, Bottega del Terzo Settore, Istao Istituto Adriano Olivetti, la Cooperativa Vademecum e AP Events.

