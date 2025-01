Un passaggio istituzionale che, come avviene anche per il Carnevale di Venezia, dà lustro e prestigio alla kermesse carnascialesca ascolana

ASCOLI PICENO – Sarà presentato ufficialmente nella sala per le conferenze della Camera dei deputati, a Roma, il prossimo 5 febbraio alle ore 11,30, il programma ufficiale dell’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli. Un passaggio istituzionale che, come avviene anche per il Carnevale di Venezia, dà lustro e prestigio alla kermesse carnascialesca ascolana. Per l’importante presentazione è stato individuato il claim “La Storia indossa la maschera”.

Un passaggio istituzionale che costituisce di fatto un riconoscimento dell’importanza del Carnevale di Ascoli che è di diritto tra i Carnevali storici italiani e che proprio di recente, grazie alla ricerca portata a conclusione dal dottor Augusto Agostini, ha visto documentata la propria esistenza già dal 1229.

La cerimonia di presentazione a Montecitorio prevede la presenza e gli interventi della Sottosegretaria di Governo Lucia Borgonozoni, della vice presidente della commissione cultura, scienza e istruzione della Camera Giorgia Latini, del presidente della commissione istruzione pubblica e beni culturali del Senato, del commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Marche Andrea Antonini, del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, del presidente di Bim Tronto Luigi Contisciani e, ovviamente, del presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” Marco Olori.

