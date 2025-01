OFFIDA – La Biblioteca Comunale Portelli di Offida continua il suo percorso di crescita e arricchimento culturale con l’acquisto di 123 nuovi libri, questa volta dedicati ai bambini da 0 a 7 anni. Un’iniziativa che rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della lettura fin dalla prima infanzia.

“La cultura, fin dai primi anni di vita, è uno strumento fondamentale per lo sviluppo individuale e collettivo – commenta l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi – Stiamo investendo molto sulla Biblioteca affinché diventi il cuore pulsante della città, creando uno spazio accogliente e stimolante dove anche i più piccoli possano esplorare il mondo attraverso le parole, le immagini e le storie”.

L’acquisto dei nuovi libri si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione della Biblioteca Comunale di Offida, che punta a trasformarla in un vero e proprio centro di incontro, crescita e inclusione per le famiglie. Attraverso un’offerta bibliografica sempre più ricca e diversificata, l’Amministrazione intende favorire l’accesso alla lettura e stimolare la curiosità dei più piccoli, affinché possano crescere con la consapevolezza che la cultura è una risorsa preziosa per costruire un futuro migliore.

L’invito è rivolto a tutte le famiglie di Offida e dintorni. Conclude l’Assessora: “Venite a scoprire le nuove proposte della biblioteca e a vivere momenti di lettura condivisa con i vostri bambini! La cultura è un viaggio meraviglioso che inizia sin dalla più tenera età”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.