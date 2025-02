L’appuntamento è per venerdì 7 febbraio alle ore 18 presso la Libreria “Rinascita” in Piazza Roma 7. Ecco gli argomenti che verranno trattati

ASCOLI PICENO – Il gruppo territoriale Piceno Interno del Movimento 5 Stelle organizza un incontro tra i consiglieri comunali di Ascolto & Partecipazione Emidio Nardini, Andrea Domenici e Marta Luzi con i cittadini ascolani, per parlare della situazione della città di Ascoli.

L’appuntamento è per venerdì 7 febbraio alle ore 18 presso la Libreria “Rinascita” di Ascoli Piceno in Piazza Roma 7.

“La situazione economica, sociale, demografica e culturale di Ascoli Piceno non cambia: i dati purtroppo sono ancora molto negativi in ogni settore, nonostante la narrazione dell’amministrazione parli, incomprensibilmente, di continui storici trionfi. Il gruppo territoriale M5S Piceno interno vuole approfondire lo stato delle cose insieme ai consiglieri comunali di A&P, in un incontro aperto con i cittadini, in cui parleremo di alcuni problemi della nostra città, di possibili soluzioni e in cui sarà possibile confrontarsi con domande e proposte” fanno sapere gli organizzatori.

A moderare l’incontro il coordinatore provinciale M5S Massimo Tamburri.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.