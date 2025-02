Un’opportunità unica per scoprire come cucina e narrazione possano intrecciarsi per educare alle emozioni e alla sana alimentazione

OFFIDA – Il 14 febbraio alle ore 17, la Biblioteca Comunale maestro E. Protelli ospiterà un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: la presentazione del libro “Gustosissimo. Favole, ricette, emozioni da impastare” di Claudia Brattini e Carolina D’Angelo, con le illustrazioni di Valeria Colonnella, edito da Giaconi Editore.

Un’opportunità unica per scoprire come cucina e narrazione possano intrecciarsi per educare alle emozioni e alla sana alimentazione.

Dopo la presentazione, le autrici condurranno il laboratorio “Leggere è un gioco”, un’esperienza interattiva che coinvolgerà i bambini in attività ludiche per esplorare sentimenti e creatività attraverso le storie e il cibo. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

“Gustosissimo” è un progetto editoriale innovativo che vede la cucina come luogo di crescita e condivisione, unendo favole e ricette per aiutare i più piccoli a riconoscere e gestire le proprie emozioni. Con illustrazioni suggestive e un’attenzione particolare alle tradizioni culinarie del territorio, il libro è un viaggio tra sapori e sentimenti. Ogni favola è abbinata a una ricetta pensata per stimolare la curiosità dei bambini e il loro coinvolgimento attivo in cucina.

“Questo evento – commenta l’assessora alla Cultura Marica Cataldi – si inserisce perfettamente nella nostra visione della Biblioteca come luogo di incontro e crescita per tutta la comunità. Vogliamo che la Biblioteca Comunale maestro E. Protelli sia un punto di riferimento non solo per la lettura, ma anche per esperienze che rafforzino il senso di appartenenza e di condivisione. Iniziative come questa dimostrano quanto la cultura possa essere un mezzo per avvicinare le famiglie, creando occasioni di apprendimento e divertimento per grandi e piccoli”.

Le autrici del libro

Claudia Brattini, farmacista esperta in nutrizione e chimica degli alimenti, giornalista pubblicista, da diversi anni lavora nel settore della comunicazione digitale nel mondo della farmacia e della divulgazione scientifica di temi legati alla salute. È marchigiana e vive a Bologna.

Carolina D’Angelo è una scrittrice per bambini e ragazzi, scrive per bambini e ragazzi. Ha pubblicato con Giunti, Il Castoro, Gruppo Raffaello e con editori indipendenti. Finalista Premio Andersen 2012, nello stesso anno ha vinto Un Libro per l’Ambiente organizzato da Legambiente. È nata nelle Marche, vive e insegna a Bologna. Maggiori informazioni su www.carolinadangelo.it

Valeria Colonnella, si occupa di illustrazioni per l’editoria e lavora come creativa, dona vita e colore alle pagine di “Gustosissimo” con le sue immagini capaci di incantare grandi e piccoli.

