ASCOLI PICENO- Domenica 9 febbraio al Teatro del Sale a Firenze , in occasione del calendario di “Fuori di Taste”, si svolgerà una serata straordinaria per celebrare le eccellenze enogastronomiche e culturali delle Marche alla presenza della stampa di settore.

L’evento, organizzato da LINFA, Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche promotrice di 32 realtà enogastronomiche che prenderanno parte alla XVII edizione di Taste, sarà un tributo al compositore marchigiano Gioachino Rossini, figura iconica non solo nella musica ma anche nella gastronomia, di cui era grande estimatore ed interprete creativo.

LINFA proporrà un “Fuori di Taste” in cui la cultura, la musica ed i sapori della regione si incontreranno per dare vita ad un’esperienza unica. Rossini, marchigiano di nascita e buongustaio per vocazione, con le sue passioni per il cibo e per la musica sarà il filoconduttore della serata al Teatro del Sale. Protagonisti dello spettacolo saranno il soprano Valentina Corradetti, il baritono Giacomo Medici e il pianista Massimiliano Caporale, con la partecipazione straordinaria di Leonardo Romanelli, in un dialogo tra note liriche, teatro e suggestioni gastronomiche.

Dopo lo spettacolo, riservato a stampa ed operatori, gli ospiti potranno partecipare ad uno show cooking in diretta streaming dalle Marche, Pesaro, dove lo chef Daniele Patti presenterà una ricetta Rossiniana e dialogherà con Romanelli sul tema “Cucina d’autore o cucina PoP”?.

Gli ospiti saranno invitati ad un buffet, che renderà omaggio alla ricchezzaenogastronomica delle Marche, preparato dagli chef del Teatro del Sale e anch’esso ispirato al celebre compositore pesarese Gioachino .

A PITTI TASTE, fiera delle eccellenze gastronomiche italiane, che si terrà dall’8 al 10 febbraio alla Fortezza da Basso a Firenze, parteciperanno queste 32 aziende marchigiane:

MOLINO AGOSTINI (pastificio)

ANISETTA ROSATI DAL 1877 (distillati)

AZIENDA AGRICOLA LA GOLOSA (marmellate)

BACALINI I COTTI DELLE MARCHE (galantina)

COUNTRY PIG (salumi)

ELGA DESIGN (taglieri)

FILOTEA (pasta)

GIORGIO POETA (miele)

I SETTE ARTIGIANI (panificazione)

IL PANARO FOOD (panificazione)

ITALIA TARTUFI (tartufi)

LA CAMPOFILONE SOCIETA’ AGRICOLA (pasta)

LA CERCA TARTUFI BIO (tartufi)

LA CERQUA TARTUFI (tartufi)

LA PASTA DI ALDO (pasta)

LA PASTA DI CAMPOFILONE MARILUNGO (pasta)

CANTINE DEL CARDINALE (vino)

METODO MASSI (pasta)

MIGLIORI OLIVE ASCOLANE (olive)

MOLINO PAOLO MARIANI (farina)

MOSAICO – FOOD EXPERIENCE (pesce gourmet)

ORLANDI PASSION (caffè)

PASTA SANTONI (pasta)

PASTIFICIO AGRICOLO MANCINI (pasta)

PICENA GASTRONOMIA (galantina)

RE NORCINO (salumi)

ROBERTO CANTOLACQUA PASTICCERE (pasticcere)

SAN MICHELE ARCANGELO (vino e composte)

SCRIPTORIUM GIN azienda agricola (distillati)

SPINOSI (pasta)

SYNBIOFOOD (composte e dolci)

CHOCOLATE FOR FAMILY (cioccolato)

