Porte de Versailles – Le Marche si preparano a essere protagoniste a Wine Paris 2025, un evento internazionale di assoluto prestigio che si tiene dal 10 al 12 febbraio presso il Parco delle Esposizioni di Porte de Versailles a Parigi. La partecipazione delle Marche a questa edizione è particolarmente significativa, in quanto si inserisce in un contesto globale altamente competitivo e in continua evoluzione. Questo importante appuntamento internazionale rappresenta per la regione una vetrina privilegiata per promuovere il suo settore vitivinicolo, ma anche per rafforzare l’immagine di una destinazione turistica all’avanguardia, sostenibile e di qualità.

Wine Paris è un evento chiave nel panorama internazionale del vino, che quest’anno si prepara ad accogliere oltre 4.600 espositori provenienti da 50 paesi produttori e a registrare la presenza di oltre 50.000 visitatori commerciali da 140 paesi. Questo evento non è solo una fiera commerciale, ma un vero e proprio punto di riferimento per i professionisti del settore, con un programma ricco di masterclass, conferenze, degustazioni e panel dedicati alle tendenze più innovative del mondo vitivinicolo. Wine Paris si distingue per il suo approccio internazionale e per la sua capacità di affrontare tematiche strategiche, come la sostenibilità, la digitalizzazione e le sfide del mercato globale.

L’edizione di quest’anno si concentra sulla diversità di origini e sulla globalizzazione del settore, con un’attenzione particolare all’inclusione di tutti i produttori, dalle piccole realtà locali alle grandi cantine internazionali. In questo contesto, la partecipazione delle Marche a Wine Paris assume un valore strategico, poiché permette ai produttori locali di essere visibili in un mercato internazionale sempre più competitivo e di connettersi con buyer, distributori e consumatori da tutto il mondo.

Anche quest’anno, le Marche saranno rappresentate con una collettiva che vedrà la partecipazione di 9 aziende provenienti da due consorzi di tutela: Consorzio Vini Piceni e Istituto Marchigiano di Tutela Vini. Accanto a queste realtà, altre 4 aziende della regione saranno presenti fuori collettiva, rafforzando la visibilità del territorio.

Questa partecipazione si inserisce nel quadro di una strategia regionale che punta a valorizzare le eccellenze locali e a sostenere la crescita del settore vitivinicolo, favorendo l’internazionalizzazione delle cantine marchigiane. Come afferma Andrea Maria Antonini, Assessore Regionale all’Agricoltura delle Marche: “Le Marche, con la loro tradizione vinicola e la qualità dei nostri vini, si confermano una delle realtà più promettenti nel panorama internazionale. La partecipazione a eventi di prestigio come Wine Paris rappresenta una delle opportunità più rilevanti per consolidare il nostro posizionamento nel mercato globale. Ma non è solo una questione di export: con la nuova legge regionale sull’enoturismo, stiamo creando un circuito virtuoso che integra la viticoltura biologica, la valorizzazione dei borghi storici e la promozione della nostra regione come destinazione ideale per chi cerca benessere, qualità della vita e autenticità. Il nostro impegno è continuare a valorizzare questo patrimonio unico, contribuendo alla crescita economica, alla sostenibilità e alla creazione di valore per tutti i territori coinvolti.”

“Il contributo che il settore vitivinicolo delle Marche offre all’economia regionale è notevole. I risultati ottenuti negli ultimi anni, grazie anche al sostegno della regione che ha favorito importanti investimenti e grazie all’aumento delle visite enoturistiche, hanno un impatto positivo non solo sulle cantine, ma anche su ristorazione, ricettività e sui servizi locali, contribuendo a rafforzare l’appeal turistico della regione. I numeri crescenti di visitatori a livello nazionale e internazionale ne sono una chiara testimonianza. Sono molto contento soprattutto – conclude l’assessore Antonini – che questi importanti risultati derivino da una strategia complessiva e non da iniziative singole, segnale tangibile che la direzione intrapresa in questi anni è giusta e va ulteriormente rafforzata”.

La Regione Marche, dunque, si prepara a vivere questo nuovo palcoscenico internazionale con una solida strategia alle spalle che, partendo dalla valorizzazione delle tradizioni, guarda a nuove prospettive di crescita, sostenibilità e internazionalizzazione.

Le aziende marchigiane presenti a Wine Paris 2025

Aziende Consorzio Vini Piceni

– Il Conte di Villaprandone

– Cocci Grifoni

– Ciù Ciù

Aziende Istituto Marchigiano di Tutela Vini

– Belisario

– Fattoria Mancini

– Filodivino

– Santa Barbara

– Umani Ronchi

– Vignamato

Aziende Fuori Collettiva

– Casalfarneto

– Garofoli

– Togni

– Velenosi

– Vignaioli Marche

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.