ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale di notevole interesse.

Oggi, martedì 11 febbraio, si è tenuta una conferenza stampa nella Sala Ceci della Pinacoteca Civica ad Ascoli.

Nell’occasione sono stati presentati gli appuntamenti di “I percorsi del cuore: arte, musica, poesia e sport”, in programma il 14 e 15 febbraio in città e organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Musei Civici e Farmacia Rosati in collaborazione con Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Mazzoni, Aido, Civiltà Picena e Istituto Musicale ‘Gaspare Spontini’.

Gli eventi si terranno in varie sedi del capoluogo ovvero Pinacoteca, Filarmonici, Farmacia Centrale Rosati e il Palazzo dei Capitani.

Ad inaugurare il programma il 14 febbraio sarà l’evento “I percorsi del cuore: tre modi di vivere l’amore” in Pinacoteca alle ore 18.30, un percorso condotto dal professor Stefano Papetti dedicato alle opere con tema amoroso di Maratti, Del Gobbo e Pelizza da Volpedo, seguirà un gustoso aperitivo con prodotti cardioprotettori e i Vini Velenosi. La prenotazione è obbligatoria e il costo è di 15 euro, per le coppie è previsto uno sconto speciale).

La serata prosegue alle 21 al Filarmonici con “I percorsi del cuore: i nodi del seno”, uno spettacolo condotto da Donatella Ferretti e Gabriele Viviani che vedrà la partecipazione di differenti personaggi che racconteranno la loro esperienza legata alla malattia cardiaca e alla prevenzione (l’attrice ascolana Giorgia Fiori, Rosanna Viviani, Davide Bartolini, i dottori Daniele Luciani e Procolo Marchese). L’amore verrà raccontato attraverso immagini cinematografiche, letture poetiche, interventi musicali del violinista Giuseppe Marcucci, maestro dell’Istituto Spontini e del coro Sibyllaensemble e la perfomance artistica del pittore Gabriele Viviani. L’ingresso è gratuito.

Se il tema dell’amore sarà protagonista il 14 febbraio, sabato 15 invece si darà spazio alla prevenzione e alle esperienze di vita con esperti e cardiologi. Dalle 9 alle 13 presso la Farmacia Centrale Rosati sarà possibile, su prenotazione e in maniera gratuita, effettuare uno screening cardiovascolare in collaborazione con il dottor Pierfrancesco Grossi di Cardiologia del Mazzoni di Ascoli. L’evento conclusivo si svolgerà alle 17.30 a Palazzo dei Capitani nella Sala dei Savi con “I percorsi del cuore: le esperienze di vita”. Talk show condotto dalla giornalista Manuela Cerminagni che vedrà la partecipazione dell’assessore allo Sport Nico Stallone, la dottoressa Francesca Agostino dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, il già citato dottore Pierfrancesco Grossi, il dottore Pieralberto Rosati della farmacia centrale, Paolo Cappelli presidente di Aido e il figlio Matteo che ha ricevuto un trapianto. Ad arricchire l’evento saranno gli interventi musicali di Sofia Ferri, Elisabetta Marchei, Cesarina Mariani dell’Istituto Spontini e ci sarà un aperitivo a cura del ristorante Clode e Loreti by Danila Odoardi eventi. L’ingresso è gratuito.

Alla conferenza hanno partecipato gli assessori Donatella Ferretti e Nico Stallone, Cristina Peroni e Cristiano Massari di Ascoli Musei, Maria Puca dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini”, Pieralberto Rosati della Premiata Farmacia Centrale-Rosati, l’artista Gabriele Viviani, il violinista Giuseppe Marcucci e Stefania Odoardi del Coro femminile Sibyllaensemble.

Donatella Ferretti apre la conferenza: “Saranno momenti molto coinvolgenti, permetterà di aprire finestre su tematiche molto importanti attraverso modalità diverse dal solito grazie anche al coinvolgimento di artisti e musicisti che daranno il loro originale contributo. Grazie davvero a tutti coloro che hanno sostenuto e che hanno voluto aderire a queste iniziative molto importanti per tutta la comunità”.

Nico Stallone prosegue: “Sport e amore sono uniti dalla passione, dalle emozioni che si provano. Poter ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto esperienze importanti rappresenta un momento di grande crescita per tutti. Questa iniziativa rientra in maniera perfetta nel nostro impegno verso la conoscenza e la prevenzione, strumenti utili e fondamentali per una buona salute”.

Pieralberto Rosati ha affermato: “La prevenzione è un tema molto importante, diffondere questo messaggio a San Valentino è utile per il coinvolgimento di molte persone di ogni età”.

Stefano Papetti, tramite video, ha aggiunto: “Anche l’arte racconta l’amore tramite le vicende legate a dipinti conservati nelle raccolte comunali. La passione che travolge Paolo e Francesca, l’amore che sboccia tra i due giovani di passeggiata amorosa di Pelizza, l’amore cinico e interessato di Giovanna Garzoni sono lo specchio di situazioni quanto mai attuali”.

I gestori di Ascoli Musei affermano: “L’evento sarà anche un modo per festeggiare in maniera originale San Valentino. Si può dare modo a tutti, familiari e amici, di trascorrere una serata in Pinacoteca con la visita guidata e un gustoso aperitivo”.

Maria Puca dichiara: “Musica fa sicuramente bene al cuore. Un messaggio di vita e amore. Con i nostri eventi useremo le note musicali per raccontare e tramandare l’amore”.

Stefania Odoardi racconta: “Non potevamo che scegliere, ovviamente, brani riguardanti l’amore. Vari testi che possono sembrare antiquati ma che risultano, invece, molto attuali”.

Gabriele Viviani conclude: “Dai nodi del seno nascono le emozioni, tutto ciò viene chiamato il ‘Peacemaker di Dio’. La mia esperienza sarà raccontata tramite dei disegni che ho fatto in un periodo davvero difficile”.

Il sindaco Marco Fioravanti non era presente alla conferenza stampa causa impegni istituzionali ma ha lasciato un messaggio: “Un weekend ricco di eventi legati tra loro da un filo conduttore ovvero quello del cuore. Queste iniziative possono sensibilizzare la cittadinanza su tanti temi importanti come l’amore e la prevenzione”.

