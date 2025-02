Serie C Girone B, 2024/25 ventisettesima giornata

Stadio “Adriatico-Cornacchia” ore 20.30

Si sfidano Pescara e Ascoli nel derby dell’Adriatico. I padroni di casa sono a quota 47 punti in classifica grazie a 13 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Bianconeri a quota 30 i punti, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte.

Patron Pulcinelli all’intervallo: “Una gara dove abbiamo subito abbastanza, il Pescara ci ha messo alle corde, un approccio significativo da parte loro. Mister Cudini penso che stia facendo un ottimo lavoro abbiamo grande stima per lui. Abbiamo tante cose da fare meglio e la possibilità di gestirla la partita siamo solo sotto di un gol. Se non cambiamo rotta dobbiamo lottare per i playout più che per i playoff. Siamo soddisfatti nel mercato di aver trattenuto Corazza e Forte che avevano richieste, i nuovi ci hanno dato un aiuto. Spero di potercela giocare fino alla fine”.

L’ex bianconero Pasquale Foggia, ora DS del Pescara: “Vantaggio giusto, ora ci sarà un altro tempo di sofferenza, c’è ancora un altro tempo. Sui calci di rigore non fischiati, gli arbitri possono sbagliare, sono essere umani. DUe trattenute insieme, uno delle due l’avrei fischiato ma dobbiamo andare avanti. Il gol di Pierozzi? Siam contenti del suo percorso ma ora focus al secondo tempo. Il mister è carico e lo trasmette a tutti noi.”

FORMAZIONI UFFICIALI

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese (1’ st Tonin); Meazzi (10’ st De Marco), Valzania, Dagasso; Merola (13’ st Bentivegna), Ferraris (1’ st Moruzzi), Cangiano (32’ st Alberti). A disp.: Saio, Profeta, Letizia, Staver, Saccomanni, Arena, Lancini. All.: Baldini

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Curado, Piermarini, Adjapong; Carpani, Odjer (22’ st Baldassin), Varone; D’Uffizi (39’ st Gagliardi), Corazza (13’ st Forte), Silipo (39’ st Tremolada). A disp.: Livieri, Zagaglia, Maurizii, Bertini, Re, Bando, Maiga Silvestri, D’Amore, Gagliolo, Ciabuschi, Caucci. All.: Cudini

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

RETI: 25’ pt Pierozzi (P), 7’ st D’Uffizi (A), 46’ st Gagliardi (A).

NOTE: Ammoniti Carpani (A), Odjer (A), De Marco (P), Varone (A), Valzania (P). Espulso al 44’ pt il fisioterapista Di Luigi (A). Spettatori 4.532 (di cui 1.329 abbonati e 206 ospiti) per un incasso di € 37.717 (rateo abbonamenti € 7.103). Rec. 2’ pt, 5’ st.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ termina il match

94′ sfiora il gol il Pescara palla sulla rete esterna

93′ Senza senso la giocata di Tremolada che solo sulla trequarti cerca un pallonetto in porta con Plizzarri piazzato in area

91′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI di Gagliardi, che sul lancio di Tremolada e infila in rete a tu per tu con Plizzari con un tocco ravvicinato.

84′ dentro Gagliardi e Tremolada per l’Ascoli, fuori D’Uffizi e Adjapong

81′ cross per Forte che non riesce a colpire pienamente la palla fermato in corner da Brosco

77′ si sono abbassati i ritmi del match, entra Alberti per Cangiano nel Pescara

66′ esce Odjer claudicante, dentro Baldassin

62′ occasione Ascoli, Silipo sulla destra si accentra e tenta un tiro a giro sul secondo palo palla fuori di poco

58′ Cambio Pescara dentro Bentivenga e nel Picchio out Corazza e dentro Forte

55′ out Meazzi nel Pescara e dentro De Marco

52′ GOOOOOOOOOOOOOO. ASCOLI D’Uffizi imbeccato in area con un lancio sfrutta il colpo di testa di Pierozzi che involontariamente e infila con un tiro forte a tu per tu con Plizzarri

50′ PROTESTE ASCOLI, rigore non fischiato per il Picchio, su colpo di testa in area piccola di D’Uffizi netta la mano di Pierozzi

46′ primo squillo del Pescara, risponde in due tempi Raffaelli su un tiro dalla distanza

45′ Subito doppio cambio per il Pescara, dentro Tonin e Moruzzi

PRIMO TEMPO

47′ a centrocampo Valzania nervoso contro i giocatori del Picchio

46′ corner per il Pescara che reclama un rigore per una trattenuta in area

45′ assegnati due minuti di recupero

41′ OCCASIONE ASCOLI, ancora Silipo che si invola sulla fascia destra e mette al centro per Corazza che cerca il tap in ma svirgola

36′ OCCASIONE ASCOLI, dribbling a rientrare di D’Uffizi sul lato sinistro entra in area ma il suo tiro a giro termina abbondatnemente sul fondo

31′ ancora in avanti il Pescara che si rende pericoloso in area

26′ GOL PESCARA, punizione dalla sinistra battuta dall’ex Cangiano, palla sul secondo palo dove si avventa Pierozzi che infila con un tap in al volo

24′ ammonito Carpani per una strattonata a centrocampo

20′ GRAN TIRO DI CANGIANO, Raffaelli riesce a bloccare in due tempi vicino al palo

19′ GOL ANNULLATO ALL’ASCOLI, offside di Corazza che aveva infilato di testa su cross di Adjapong

18′ cross di Silipo troppo lunghi per tutti

17′ primo lampo dell’Ascoli, tiro di Corazza da fuori area, pallone sopra la traversa

15′ la partita si abbassa nei ritmi

10′ cross in area, Raffaelli riesce in uscita a bloccare il pallone

6′ le due squadre si studiano, equilibrio in campo

3′ ritmi intensi, ci prova il Pescara con uno schema da corner, il tiro di Pellacani viene respinto. Si lamenta ODjer per una presunta gomitata

0′- inizia il match, Ascoli in maglia nera e Pescara col classico completino biancazzurro

