ASCOLI PICENO – Una novità importante nel capoluogo.

La Scuola di Ateneo Architettura e Design “Eduardo Vittoria” (SAAD) dell’Università di Camerino, con sede ad Ascoli Piceno, ha annunciato un’importante evoluzione del corso di laurea triennale in Design, che a partire dall’anno accademico 2025/26 si presenterà con un’offerta didattica rinnovata, articolata in tre percorsi tematici: prodotto, comunicazione e moda. Nato nel 2001 dal precedente diploma di laurea, il corso ha saputo evolversi costantemente, implementando nuove metodologie didattiche e strumenti progettuali ma anche rafforzando le collaborazioni con aziende, enti e istituzioni dell’articolato mondo del design, con un’attenzione particolare al tessuto produttivo della Regione Marche.

Il nuovo programma didattico amplia l’offerta formativa e, al tempo stesso, fornisce una preparazione multidisciplinare e innovativa, maggiormente focalizzata sulle esigenze del territorio. Attraverso i tre curricula, gli studenti potranno acquisire competenze specifiche in settori chiave dell’industria e della cultura locale. Un elemento di particolare rilievo è l’introduzione del curriculum in moda, con un focus sugli accessori, nelle loro diverse declinazioni (borse, valigie, calzature, gioielli, occhiali, ecc.), e sugli spazi espositivi dedicati alla loro vendita. Il corso potrà accogliere fino a 120 studenti, selezionati tramite test d’ingresso.

L’evento di presentazione ufficiale si è tenuto martedì 18 febbraio 2025 alle ore 11:30 presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno. Alla conferenza stampa hanno partecipato Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, Roberta Faraotti, Presidente del CdA del Consorzio Universitario Piceno, Massimo Sargolini, Direttore della Scuola di Architettura e Design di Unicam, Donatella Ferretti, Assessore alla Pubblica Istruzione di Ascoli Piceno, e Jacopo Mascitti, Responsabile del Corso di Studi in Design (L-4R).

Marco Fioravanti ha affermato: “Si è verificato un incremento di iscritti e ovviamente aumento della qualità produttiva. Prodotto, comunicazione e moda. Capacità di valorizzazione. Nuove metodologie didattiche con strumenti all’avanguardia. Bisogna interagire con la comunità ma anche con la parte imprenditoriale per far crescere a 360 gradi la città di Ascoli Piceno”.

Donatella Ferretti ha proseguito: “Soddisfazione per aver aumentato l’offerta formativa, attenta in vari livelli. Vocazione del territorio, una lettura concreta. Una direzione intelligente, inoltre innovazione tecnologica. Intelligenza artificiale, digitalizzazione e tanto altro. Visione grande, progetto organico da portare avanti sul territorio piceno. Lavoriamo per un legame stretto su tutto il tessuto sociale”.

Roberta Faraotti ha aggiunto: “Come Consorzio siamo davvero fieri di essere presenti in questa innovazione. Il Piceno può ambire ad essere un territorio di riferimento a livello universitario e i numeri lo stanno dimostrando. Il Consorzio è a disposizione degli atenei e siamo pronti a dare il nostro contributo per incrementare le eccellenze. Questo è un progetto davvero importante per gli studenti universitari”.

Massimo Sargolini ha dichiarato: “L’attenzione dell’Arengo e del Consorzio mi rende fiero. Vuol dire che c’è stato davvero un lavoro di collaborazione e squadra che ha portato al raggiungimento di tutto questo. Volevo rendere più saldi e fecondi i rapporti con tutta la comunità. Siamo felici di poterlo fare. Dobbiamo sentire questo legame forte, anche con l’Ateneo di Camerino”.

Jacopo Mascitti ha concluso: “Rinnovamento del corso nato nel 2001. È una evoluzione, un adeguamento del profilo dovuto ovviamente a tutti i cambiamenti che sino accaduti in questi anni in vari ambiti. Abbiamo già fatto tanto e quello che abbiamo realizzato ora ha una veste nuova”.

A questa prima presentazione seguiranno numerose attività di comunicazione e orientamento presso le sedi della SAAD e in città; infatti, nel mese di marzo sono previsti due eventi che coinvolgeranno il centro storico di Ascoli Piceno.

DesignPOV, un ciclo di tre conferenze dedicate ai nuovi profili professionali del corso, organizzate dalla SAAD con il supporto del CUP – Consorzio Universitario Piceno. Gli incontri si terranno il 13, 20 e 27 marzo presso la Bottega del Terzo Settore, dove tre giovani professionisti condivideranno le loro esperienze e il loro approccio al design.

Nello stesso periodo, dal 12 al 30 marzo, l’iniziativa DesignWindows porterà il design nelle vetrine del centro storico, grazie alla collaborazione tra SAAD, Associazione WAP – W Ascoli Piceno e CUP. I progetti e i prototipi degli studenti del corso di laurea triennale tingeranno di creatività e innovazione gli spazi commerciali della città, coinvolgendo 50 negozi.

L’avvio del nuovo corso in Design articolato nei tre curricula, prodotto, comunicazione e moda, rappresenta un passo significativo per il rafforzamento dell’offerta formativa dell’Università di Camerino nel territorio piceno, rimarcando ancora una volta l’impegno della Scuola di Ateneo Architettura e Design “Eduardo Vittoria” nel garantire una formazione di alta qualità, in linea con l’evoluzione della disciplina e con il mercato del lavoro.

