Lo staff della Coppa Paolino Teodori, con il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo che organizzeranno in giugno la 64^ edizione della cronoscalata, ha ottenuto dalla Federazione Internazionale dell’Automobilismo l’importante assegnazione delle premiazioni del Campionato Europeo della Montagna 2025 che si effettueranno in una data da definire, con tutta probabilità nel prossimo mese di novembre.

E’ da tempo che l’organizzazione ascolana, dopo aver ospitato ben 12 edizioni valide per l’Europeo e altre 10 di validità internazionale e di Coppa FIA ambiva a riunire ad Ascoli Piceno la premiazione europea di fine stagione.

Questo obiettivo finalmente raggiunto coincide con la titolazione di Ascoli Piceno come Città Europea dello Sport 2025 e va ad arricchire il già intenso programma di eventi che l’Amministrazione Comunale sta elaborando. La comunicazione ufficiale allo staff del Gruppo Sportivo, guidato dal presidente Giovanni Cuccioloni e dal direttore sportivo Pierluigi Terrani, è avvenuta durante il meeting tenutosi a Lubiana in Slovenia, dove si sono effettuate le premiazioni 2024 nello scorso weekend.

Nell’importante tre giorni saranno in città le delegazioni delle 12 organizzazioni europee protagoniste del calendario stagionale oltre ai personaggi di vertice della FIA, impegnati nella riunione degli organizzatori del venerdì e la premiazione dei piloti nella serata di gala del sabato. “Ascoli Piceno sarà quindi sotto i riflettori di tante nazionalità europee durante il weekend – ha dichiarato il presidente del Gruppo Sportivo Giovanni Cuccioloni – che darà modo quindi di esaltare al massimo il nostro territorio, mettendone in luce le ricchezze culturali, architettoniche, paesaggistiche ed enogastronomiche.”

