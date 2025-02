Anche quest’anno sono previsti moltissimi visitatori dai Comuni limitrofi e non solo. I dettagli di questa affascinante cerimonia

OFFIDA – Tutto pronto per un grande classico appuntamento.

Ad Offida, in occasione del Carnevale 2025, oggi 28 febbraio si svolge “Lu Bov Fint”.

La cerimonia si svolge in questo modo: viene portato in giro per le vie del centro storico e la piazza principale un bove composto da un’intelaiatura di legno e ferro, coperta da un panno bianco e portato da diverse persone.

Solitamente, giunto in piazza, il bove viene ‘istigato’ dalla folla (vestita principalmente con il guazzarò, veste utilizzata per i lavori in campagna) con urla e schiamazzi. Il tutto ricorda la corrida.

Con l’arrivo del buio la festa ha fine con la simbolica uccisione del bove al quale vengono fatte toccare le corna su una colonna del palazzo municipale di Offida.

Infine il bove, morto, viene portato per le vie del paese in una sorta di processione con i partecipanti che cantano l’inno del Carnevale di Offida.

Anche quest’anno sono previsti moltissimi visitatori dai Comuni limitrofi e non solo.

