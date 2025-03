OFFIDA – Il Rotaract Club Ascoli Piceno, con la presidentessa Silvia Nespeca, ha organizzato la V Edizione della “Cena al Contrario”, tenutasi sabato 22 febbraio 2025 presso l’Osteria Cantina Offida. L’evento ha saputo unire convivialità̀ e beneficenza in una serata in maschera fuori dagli schemi in cui gli ospiti sono entrati nel vivo dell’atmosfera del carnevale offidano.

La cena spettacolo con dj-set, unica nel suo genere nel territorio ascolano in quanto servita in ordine inverso, dal dolce all’aperitivo, ha sorpreso e divertito tutti i partecipanti. La serata è stata resa ancora più speciale dalla musica della storica Congrega dei Mescal Ladrones, che ha animato l’atmosfera con performance coinvolgenti.

Il ricavato sarà devoluto a “Take Me Back – Corrieri Solidali”, un progetto che recupera farmaci inutilizzati, materiale sanitario e presidi medici per destinarli a popolazioni in difficoltà nei paesi in via di sviluppo. Grazie a una rete di volontari, questi beni trovano nuova utilità, riducendo gli sprechi e fornendo assistenza concreta a chi ne ha più bisogno.

Il Rotaract Club Ascoli Piceno ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo a rendere l’evento un grande successo. L’appuntamento è per il prossimo anno, con nuove sorprese e un’altra serata di divertimento e solidarietà.

