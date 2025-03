ASCOLI PICENO – Il tecnico del Picchio, Mirko Cudini ha presentato la sfida di questa sera col Perugia calcio d’inizio ore 20:30 al Curi, match valido per la 29esima giornata del Girone B di Serie C: “Il Perugia è una squadra con buoni valori, ha fisicità, buone caratteristiche, ma, con l’arrivo di un nuovo Mister, si azzera tutto e gli stimoli si ritrovano. E’ arrivato un allenatore con le idee molto chiare, troveremo una squadra affamata, stimolata, motivata che però ha qualche difficoltà, come noi”.

Tante le defezioni nelle file dell’Ascoli, ma rientra Marsura dalla squalifica: “Non recuperiamo nessuno degli indisponibili, lo sapevamo, rientra dalla squalifica Marsura, per il resto siamo gli stessi con qualche problema in più: Raffaelli fino a ieri ha avuto il virus, mentre Re si sta portando avanti un problema da tempo, così abbiamo deciso di fermarlo per qualche giorno. Al centro della difesa ci sono giocatori che si possono adattare e altri che possono giocare in quel ruolo, la scelta non è ampia, ma non significa che non abbiamo soluzioni; chi scenderà in campo dovrà fare la sua parte – sono convinto di questo – non dobbiamo piangierci addosso, dobbiamo fare di necessità virtù, anzi, queste assenze devono darci maggiore forza e più compattezza di squadra per poter fare risultato. Quello di Marsura è un rientro importante, per la categoria è un calciatore di peso, ci dà soluzioni in quel ruolo e l’intesa con Corazza è solida. In questo momento Corazza non lo stiamo servendo a dovere e dobbiamo metterlo in condizione di esprimersi al meglio, prima o poi ritroverà il gol”.

Sono 25 i bianconeri convocati da Mister Cudini per il posticipo di domani sera col Perugia (. Alle assenze annunciate di Cozzoli, Curado, Forte, Gagliolo e Menna, si aggiunge quella di Re, out per un risentimento all’adduttore.

PORTIERI: Livieri, Raffaelli, Zagaglia DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Caucci, Cosimi, D’Amore, Maurizii, Piermarini, Toma CENTROCAMPISTI: Baldassin, Bando, Bertini, Carpani, Maiga Silvestri, Odjer, Tremolada, Varone ATTACCANTI: Ciabuschi, Corazza, D’Uffizi, Gagliardi, Marsura, Silipo.

Diffidati: Bando, Menna. Indisponibili: Cozzoli, Curado, Forte, Gagliolo, Menna, Re

