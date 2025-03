Oltre ai consueti servizi sanitari in ambulanza, anche per il martedì di carnevale interventi con equipaggi a piedi, sempre coordinati dalla centrale operativa del 118

ASCOLI PICENO – Si è concluso il Carnevale anche per il Comitato Croce Rossa di Ascoli Piceno.

“Quest’anno

siamo stati ospitati dal Villaggio Santa Marta, dove le nostre volontarie che si occupano

dell’area sociale, si sono recate il Giovedì Grasso per passare un pomeriggio in allegria

e fare compagnia agli ospiti della struttura – affermano dalla Cri ascolana –

L’affetto, l’allegria, la solidarietà, gli abbracci, sono stati gli ingredienti giusti per dare

il benvenuto al Carnevale, ma la passione dei volontari e di chi dedica la propria vita

al servizio dei più fragili è sempre vincente e premiante”.

Oltre ai consueti servizi sanitari in ambulanza, anche per il martedì di carnevale siamo

intervenuti con equipaggi a piedi, sempre coordinati dalla centrale operativa del 118,

in piazza del Popolo e nelle vie centrali – concludono dalla Cri –

Grazie ai nostri Volontari, forniamo assistenza sanitaria durante le manifestazioni

sportive e culturali nonché in momenti di aggregazione sociale, al fine di assicurare la

sicurezza dei partecipanti e non gravare sul lavoro ordinario del servizio di emergenza

e urgenza 118.

L’assistenza viene garantita da squadre di volontari muniti di zaini di Primo Soccorso

e DAE che camminano tra la gente e si coordinano con i nostri equipaggi in ambulanza

e con la centrale del 118″.

