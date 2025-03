L’Ascoli di Mister Cudini a quota 33 punti in classifica, affronta il Pineto ottavo a quota 42. Arbitra Nigro della sezione di Prato.

STADIO DEL DUCA DI ASCOLI PICENO

ore 17.30 trentesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

L’Ascoli di Mister Cudini a quota 33 punti in classifica, affronta il Pineto ottavo a quota 42.

Arbitra Nigro della sezione di Prato.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-3): Livieri; Adjapong, Piermarini, D’Amore, Maurizii (39’ st Silipo); Baldassin, Odjer, Carpani (21’ st D’Uffizi); Tremolada (7’ st Varone), Corazza (21’ st Gagliardi), Marsura (7’ st Ciabuschi). A disp. Zagaglia, Raffaelli, Bertini, Cosimi, Menna, Alagna, Bando, Maiga Silvestri, Caucci. All. Cudini

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (23’ st Hadziosmanovic), De Santis, Ingrosso (23’ st Giannini), Borsoi; Pellegrino (32’ st Gatto), Amadio, Schirone; Chakir (14’ st Tunjov), Gambale (14’ st Fabrizi), Bruzzaniti. A disp. Marone, Barretta, Stambolliu, Germinario, Ienco, Marafini, Marrancone. All. Tisci

ARBITRO: Nigro di Prato

RETI: 6’ st Bruzzaniti (P)

NOTE: Ammoniti Carpani (A), Ingrosso (P). Espulso Baldassin (A) al 5’ per somma di ammonizioni. Spettatori 4.427 (2.473 abbonati) per un incasso di 25.724,82 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 2’ pt

CRONACA DEL MATCH

53′ termina il match

50′ ci prova Gagliardi dalla distanza, palla alta

48′ spunto di Silipo che si libera bene sulla destra, rientra e tira ma la palla termina sul fondo

45′ concessi 8 minuti di recupero

40′ Entra Silipo per Maurizii

39′ l’Ascoli ci prova in tutti i modi, il tiro di Varone termina abbondantemente sopra la traversa

33′ cross in area e rovesciata di Ciabuschi deviata in corner da Tonti

32′ Nel Pineto dentro Gatto per Pellegrino

26′ Gagliardi si libera in mezzo a tre in area, tiro a giro che termina fuori di poco

25′ Nel Pineto dentro Giannini e Hadziosmanoci per Ingrosso e Baggi

21′ Nell’Ascoli entrano Gagliardi e D’Uffizi per Carpani e Corazza, l’Ascoli passa a l 4-2 -3

18′ punizione alla destra dell’area per l’Ascoli, ammonito Ingrosso . Batte Adjapong palla messa in area nulla di fatto

14′ primi cambinel Pineto dentro Fabrizi e Tunjov per Gambale e Chakir

11′ Gambale si divora un gol a tu per tu con Livieri tentando lo scavetto

7′ Primi cambi Ascoli: fuori Marsura e Tremolada, dentro Varone e Ciabuschi

6′ GOL DI BRUZZANITI, punizione perfetta rasoterra potente che si infila a fil di palo

5′ Espluso Baldassin per doppia ammonizione, fallo al limite dell’area su Chakir che era arrivato al tiro. Punizione.

1′ – riprende il match nessun cambio nelle due squadre

PRIMO TEMPO

47′ termina il primo tempo

45′ due minuti di recupero. Ammonito Carpani

38′ pericoloso il Pineto in area con un tiro in diagonale di Gamabale che Livieri riesce a respingere

37′ tiro insidioso di Marsura dalla distanza respinge in due tempi Tonti

33′ nessun affondo delle due squadre, partita a ritmi lenti

30′ occasione per il Pineto, tiro in area di Bruzzaniti parato da Livieri, l’arbitro ferma tutto per fallo su D’Amore

21′ tiro di Odjer dalla distanza, para senza problemi Tonti

12′ lancio di Odjer in area per Corazza, stop e girata, il suo tiro si spegne sul fondo

9′ PALO ASCOLI Baldassin recupera palla a centrocampo e parte, conquista una punizione sulla trequarti. Batte Tremolada pala in area che arriva a Marsura, tiro che colpisce il palo

5′ si invola Marsura sulla sinistra e viene spintonato a terra, si lamenta anche mister Cudini ma l’arbitro lascia proseguire

4′ primo squillo del Pineto, tiro cross di Chakir dalla destra indirizzato sul secondo palo che si spegne sul fondo

0′- inizia il match

