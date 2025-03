Tra i bianconeri, out Marsura per sindrome influenzale e Baldassin squalificato. Indisponibili: Cozzoli, Curado, Forte, Gagliolo, Marsura, Re

ASCOLI PICENO – Andrea Zoppi della sezione di Firenze è l’Arbitro designato per dirigere CAMPOBASSO-ASCOLI, match valido per la 31^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma questa sera, alle ore 20:45, al “Molinari – Avicor” di Campobasso. Gli Assistenti sono Stefano Peletti di Crema e Tommaso Tagliafierro di Caserta. Quarto Ufficiale Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. All’andata terminò 1 a 1 con i gol di Bando per l’Ascoli e Mondonico per i molisani.

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Cudini per la partita. Oltre agli indisponibili già noti, out Marsura per sindrome influenzale. Squalificati: Baldassin Indisponibili: Cozzoli, Curado, Forte, Gagliolo, Marsura, Re

PORTIERI: Livieri, Raffaelli, Zagaglia DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Caucci, Cosimi, D’Amore, Maurizii, Menna, Piermarini, Toma CENTROCAMPISTI: Bando, Bertini, Carpani, Maiga Silvestri, Odjer, Tremolada, Varone ATTACCANTI: Ciabuschi, Corazza, D’Uffizi, Gagliardi, Silipo.

L’allenatore del Campobasso Fabio Prosperi ha convocato 22 calciatori per la gara con l’Ascoli. Non ci saranno lo squalificato Bernardo Calabrese e gli infortunati Alessandro Pellitteri e Riccardo Chiarello.

PORTIERI: Neri, F. Forte DIFENSORI: Pierno, Mancini, Mondonico, Morelli, Remy, Martina, Benassai, Celesia, Barbato CENTROCAMPISTI: Serra, Prezioso, Cerretelli, D’Angelo ATTACCANTI: Lombari, R. Forte, Bigonzoni, Falco, Di Nardo, Di Stefano, Bifulco.

