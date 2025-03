I tagliandi saranno in vendita dalle ore 11 di mercoledì 12 marzo, sui circuiti TicketOne, CiaoTickets, VivaTickets e presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo

ASCOLI PICENO – “Dopo Alfa, un altro grande nome per l’Ascoli Summer Festival. Sul palco dell’Arena Squarcia salirà Rose Villain, una delle artiste italiane più note e apprezzate del momento Martedì 12 agosto il suo tour estivo farà tappa ad Ascoli, per un grande evento musicale che conferma come la nostra città e il Summer Festival siano ormai dei riferimenti per i grandi artisti”. Così il Sindaco Marco Fioravanti nell’annunciare la presenza di Rose Villain all’Ascoli Summer Festival, organizzato in collaborazione con Jam Session.

I biglietti per il concerto di Rose Villain saranno in vendita dalle ore 11 di domani, mercoledì 12 marzo, sui circuiti TicketOne, CiaoTickets, VivaTickets e presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo.

L’Ascoli Summer Festival sarà aperto l’11 agosto dal concerto di Alfa: biglietti già in vendita sui circuiti TicketOne, CiaoTickets e VivaTicket e presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo.

Dopo aver conquistato il pubblico con il brano “Fuorilegge”, Rose Villain è finalmente pronta a raggiungere l’ultima destinazione della trilogia con un viaggio verso la costellazione della lira il suo nuovo album “Radio Vega” sarà fuori ovunque venerdì 14 marzo insieme a lei per l’occasione amici e colleghi del calibro di Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra. In arrivo a settembre il suo primo tour nei palasport che la vedrà esibirsi a Milano, Padova, Roma e Napoli, anticipato da un estivo in alcuni dei maggiori festival. Prossima destinazione: La Costellazione Della Lira. Arriva venerdì il tanto atteso capitolo conclusivo della trilogia che ha conquistato tutti negli ultimi anni: “Radio Vega” (Warner Music Italy), il nuovo album di ROSE VILLAIN, sarà fuori ovunque il 14 marzo. Un viaggio cosmico, di cui Rose ama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme. La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi.

Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che completano la Radio Trilogy di Rose Villain. Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista.

