ASCOLI PICENO – La città delle Cento Torri si prepara ad un appuntamento sportivo molto importante.

Oggi, mercoledì 12 marzo, presso la sala Ceci della Pinacoteca Civica ad Ascoli, si è tenuta la conferenza di presentazione della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, edizione 2025, che partirà dal capoluogo nella mattinata di venerdì 14 marzo.

Ascoli sarà protagonista e da piazza del Popolo avverrà la partenza del gruppo di corridori dalle 10.30. Ma prima della gara per i cittadini e i visitatori ci sarà l’occasione di poter vedere ciclisti e bici d’epoca nelle rue adiacenti a piazza del Popolo.

L’assessore allo Sport, Nico Stallone, ha affermato in conferenza: “Dopo tanti anni torna la partenza di una tappa della Tirreno-Adriatico da Ascoli. Sottolineo questo aspetto perché in ambito ciclistico è rinomato che le partenze e gli arrivi sono molto ambite e seguite. Questa tappa fa parte di quel progetto di promozione turistica a livello sportivo che la Regione Marche del presidente Francesco Acquaroli tiene molto. Una manifestazione per noi molto importante data la concomitanza di Ascoli Città Europea dello Sport”.

L’assessore prosegue: “La Tirreno-Adriatico ha numeri importanti, sia dal punto di visto sportivo sia in termini economici e di visibilità. Sarà bello partire da piazza del Popolo, cornice davvero maestosa. Non era facile strappare la partenza in piazza del Popolo ma fortunatamente agli organizzatori della Rcs hanno apprezzato e abbiamo messo subito in piedi una bella organizzazione. La tappa di 205 chilometri è molto impegnativa, da Ascoli giungerà fino a Pergola ed è tra le più interessanti della competizione. Non mancherà la copertura Rai dell’evento, fin dalla partenza, e questo garantirà una bella vetrina nazionale e internazionale del nostro territorio. Aggiungo che Ascoli fa parte anche di un passaggio del Giro d’Italia che si terrà nei prossimi mesi”.

Nico Stallone conclude la conferenza invitando la cittadinanza a prestare attenzione alle ordinanze emesse dall’Arengo per quanto riguarda la circolazione veicolare: “Si avvisa la popolazione del rischio di congestionamento del traffico fin dalle prime ore del mattino. L’invito è quello di prestare particolare attenzione agli spostamenti già a partire dalle ore 7.30, quindi il consiglio è di organizzarsi con anticipo per recarsi a scuola o a lavoro. Dalla partenza del gruppo di corridori, previsto per le 10.30-50, nel giro di un’ora la situazione veicolare dovrebbe tornare alla tranquillità”.

