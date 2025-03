I rossoblù in undici contro dieci riescono ad andare in vantaggio al 76′ con Serra, botta dal limite deviata da Odjer. Poi all’89esimo raddoppiano chiudendo i conti con Lombari.

ASCOLI PICENO – Un altro ko, il quarto consecutivo per l’Ascoli che perde 2-0 in trasferta contro il Campobasso all’Avicor Molinari Stadium nella trentunesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Decisiva l’espulsione al 65′ di Adjapong, evitabile il suo intervento in ritardo su Pierno dopo aver sbagliato uno stop. I rossoblù in undici contro dieci riescono ad andare in vantaggio al 76′ con Serra, botta dal limite deviata da Odjer. Poi all’89esimo raddoppiano chiudendo i conti con Lombari.

Un Ascoli senza idee, stordito e confuso, con mister Mirko Cudini solo due vittorie e ben cinque sconfitte in sette gare presenze sulla panchina del Picchio, i punti in classifica rimangono 33. Un bilancio decisamente negativo per un Picchio a ridosso dei playout che può tirare solo un sospiro di sollievo per le penalizzazioni inflitte a Lucchese e Spal. Sabato al Del Duca arriva l’Arezzo dell’ex tecnico bianconero Bucchi, reduce dalla sconfitta di misura col Carpi in questo turno infrasettimanale.

TABELLINO

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Neri; Remy, Mondonico, Benassai; Pierno (74’ Lombari), Serra, Cerretelli, Martina (60’ Morelli); D’Angelo (74’ Falco); Bifulco, Di Nardo. A disp.: Forte F., Celesia, Forte R., Barbato, Bigonzoni, Prezioso, Mancini, Di Stefano. All. Prosperi

ASCOLI (4-3-3): Livieri; Adjapong, Piermarini, D’Amore, Maurizii; Carpani, Odjer (86’ Menna), Varone; Silipo (68’ Alagna), Corazza (74’ Gagliardi), D’Uffizi (74’ Ciabuschi). A disp. Zagaglia, Raffaelli, Bertini, Cosimi, Bando, Maiga Silvestri, Toma, Tremolada, Caucci. All. Cudini

ARBITRO: Zoppi di Firenze

RETI: 76’ Serra (C), 90’ Lombari (C).

NOTE: Ammoniti Corazza (A), Pierno (C), D’Angelo (C), D’Amore (A), Maurizii (A). Espulsi: 19’ il prep. atletico Paradisi (A), al 65’ Adjapong (A) per somma di ammonizioni. Spettatori 3.464. Rec. 1’ pt, 5’ st.

