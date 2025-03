ASCOLI PICENO – In vista delle prossime Giornate FAI di Primavera, Palazzo Bazzani ad Ascoli Piceno aprirà le sue porte per un Open Day esclusivo. Appuntamento domenica 16 marzo dalle ore 11 alle ore 13.

I visitatori potranno conoscere la Delegazione FAI di Ascoli Piceno, il Gruppo FAI Giovani Piceno e il Gruppo FAI di San Benedetto del Tronto, scoprire le aperture delle Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 22 marzo e domenica 23 marzo. Inoltre, potranno avere tutte le informazioni in merito alle attività del FAI, le iniziative in corso e le modalità di iscrizione. L’evento aperto a tutti, sia agli iscritti sia ai non iscritti al FAI, è a contributo libero.

Si tratterà di un’opportunità imperdibile per conoscere la storia di Palazzo Bazzani, uno degli edifici più significativi della città attraverso un percorso guidato, durante il quale i narratori accompagneranno i visitatori alla scoperta delle sale e delle vicende storiche della sede storica della Delegazione FAI di Ascoli Piceno. L’evento rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di arte e cultura, ma anche per chi desidera conoscere più da vicino il FAI, le sue attività e il suo impegno per la tutela del patrimonio italiano.

Sabato 22 e domenica 23 marzo, con le Giornate FAI di Primavera, nella provincia di Ascoli Piceno, saranno 7 i beni aperti grazie alla Delegazione FAI, al Gruppo FAI Giovani Piceno e al Gruppo di San Benedetto del Tronto, che offriranno un’occasione speciale per esplorare il territorio e le sue meraviglie. Sta per tornare infatti il più grande evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano: con visite a contributo libero, sarà possibile scoprire in tutta Italia 750 luoghi straordinari in 400 città grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari attivi: dai grandi capoluoghi ai borghi più piccoli, dai centri storici alle province, in un viaggio unico attraverso la bellezza del nostro Paese.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.