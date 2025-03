La nuova misura, al contrario del precedente Cas, non è riconosciuta ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in un’unità immobiliare condotta in locazione (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

ASCOLI PICENO – Come stabilito dal Governo e dall’Ordinanza attuativa del Commissario sisma 2016 Guido Castelli, dallo

scorso settembre il Contributo di autonoma sistemazione è stato sostituito dal Contributo per il disagio

abitativo finalizzato alla ricostruzione. La dichiarazione circa la permanenza dei requisiti va resa da parte

dei cittadini interessati entro il 31 marzo mediante la piattaforma informatica SEM. La scadenza è valida

anche per i beneficiari di SAE, MAPRE ed altre forme di assistenza.

La misura di assistenza abitativa è riconosciuta ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata

distrutta o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno già richiesto il

contributo per gli interventi di ricostruzione attraverso la presentazione del progetto all’Ufficio speciale

ricostruzione. Mantengono continuità anche le misure per i comodatari. Mentre la nuova misura, al

contrario del precedente Cas, non è riconosciuta ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano

in un’unità immobiliare condotta in locazione (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica).

La Dichiarazione del mantenimento dei requisiti per beneficiare dell’assistenza e delle eventuali cause

impeditive alla presentazione della richiesta di contributo per la ricostruzione deve essere presentata per

via telematica da un qualsiasi membro del nucleo familiare percettore dei benefici, accedendo alla

piattaforma online https://appsem.invitalia.it con le credenziali di identità digitale, come Spid, Carta

d’identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, ma può essere presentata anche da soggetti delegati

o dallo stesso Comune di residenza.

Nel sito internet della Struttura commissariale sisma 2016, all’indirizzo

https://sisma2016.gov.it/contributo-per-il-disagio-abitativo/ è presente un’area dedicata, dove è

possibile consultare le FAQ e aprire eventualmente ticket per l’assistenza.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.