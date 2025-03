ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid che si celebra oggi 18 marzo, l’Azienda sanitaria territoriale ha ricevuto in dono dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Ascoli due targhe commemorative da posizionare in due dei luoghi simbolo della pandemia e in cui la figura dell’infermiere ha avuto un ruolo cruciale.

Le due targhe sono state affisse questa mattina nei poliambulatori del distretto sanitario di Ascoli, ovvero nell’area dove si effettuavano i tamponi, oggi pomeriggio nella Rsa di Ripatransone, convertita durante l’emergenza sanitaria in struttura Covid.

Alle due cerimonie erano presenti, in rappresentanza dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli il direttore generale Maria Bernadette Di Sciascio, il direttore amministrativo Paola D’Eugenio e i direttori dei distretti sanitari di Ascoli e San Benedetto, rispettivamente Giovanna Picciotti e Maria Teresa Nespeca, e in rappresentanza dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Ascoli il presidente Mirko Porfiri.

“Questa giornata – sottolinea il direttore generale Maria Bernadette Di Sciascio – rappresenta un momento di riflessione profonda, un’occasione per onorare coloro che ci hanno lasciato e per esprimere vicinanza a chi ha sofferto, e soffre ancora, per questa terribile tragedia. Oggi, grazie all’Ordine delle professioni infermieristiche, riceviamo queste targhe commemorative come segno tangibile di un ricordo che non deve e non può svanire. Ma questa giornata non deve essere solo un momento di dolore, ma anche un monito per il futuro: affinché il sacrificio di tanti non sia stato vano dobbiamo continuare a lavorare per un sistema sanitario più forte. Dobbiamo mantenere vivo il senso di solidarietà che ci ha aiutato nei momenti più bui e fare in modo che la memoria delle vittime sia sempre accompagnata dall’impegno per la prevenzione e la cura”.

“In questa giornata l’Ordine delle professioni infermieristiche di Ascoli vuole celebrare il lavoro dei colleghi che, in prima linea, hanno combattuto al fianco dei pazienti durante la pandemia, anche sacrificando la propria vita – commenta Mirko Porfiri – Insieme al consiglio direttivo dell’Ordine ci è sembrato doveroso onorarne la memoria donando due targhe all’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, quale tributo commemorativo delle vittime del Covid-19”.

Sempre oggi, l’Ast di Ascoli ha rinnovato la sua collaborazione all’iniziativa organizzata anche questanno dall’Istituto scolastico comprensivo Don Giussani-Monticelli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Hanno preso parte all’incontro, che si è svolto questa mattina nella scuola secondaria di primo grado, il direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti, il direttore del Governo clinico e gestione del rischio dell’Ast di Ascoli, Remo Appignanesi, e il direttore del Pronto soccorso di Ascoli, Gianfilippo Renzi.

