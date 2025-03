L’evento si svolgerà in presenza, dietro iscrizione gratuita tramite e-mail da inviare al Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno, e riconoscerà i CFP secondo i rispettivi regolamenti di formazione continua a Geometri, Notai, Avvocati e Dottori commercialist

COLLI DEL TRONTO – Il 21 marzo, a partire dalle ore 8, l’Hotel Casale di Colli del Tronto ospiterà un incontro multidisciplinare organizzato da varie categorie professionali, preceduto il 20 marzo, allo stesso orario, da una giornata dedicata alla formazione professionale.

Gli obiettivi formativi del Convegno sono finalizzati a rafforzare il rapporto interdisciplinare tra le categorie professionali dei Geometri, Notai, Commercialisti e Avvocati che si confrontano quotidianamente nelle attività tecnico-economiche e giuridiche sia in ambito giudiziario che extragiudiziale, proponendo argomenti formativi d’interesse comune attraverso un percorso che coinvolge il Tribunale e le Amministrazioni comunali della Provincia per abbracciare i temi più attuali e complessi riguardanti gli immobili, le cui normative sono state recentemente modificate in materia di conformità edilizia, imposte dirette e indirette e divisioni ereditarie e giudiziali, il territorio, con le sue fragilità morfologiche e sociali con i fattori ESG, la giustizia, con la relativa riforma Cartabia, e il futuro.

Il contenuto formativo fa da cornice all’evento del decennale della Banca Dati Immobiliari che nel 2015 ha visto la luce in occasione del primo esperimento di coordinazione tra le categorie.

Due giornate dal target nazionale di lavoro e formazione, moderate dal giornalista QN Quotidiano Nazionale – Economia Vittorio Bellagamba, che vedono la partecipazione di autorevoli professionisti, formatori, professori, oltre che dei vertici del Consiglio Nazionale tra cui il Presidente, Segretario e Consiglieri del Consiglio Nazionale Geometri e G.L., Presidenti e Magistrati dei Tribunali, Rappresentanti Politici ed Economici regionali, provinciali e comunali. Tra i relatori figurano il senatore GUIDO CASTELLI, l’economista GIAMPIERO BAMBAGIONI, il prof. MAURIZIO D’AMATO, i notai ALESSANDRA DE BERARDINIS e MARIA ENRICA SILENZI, gli avvocati SILVIO MAROZZI e PAOLO SERRA, i commercialisti ALFREDO SPERANDIO, SIMONE CORRADINI e FABIOLA PIETRELLA, la psicologa FRANCESCA DI MARCO, l’architetto UGO GALANTI e i geometri LIVIO SPINELLI, SANDRO GHIRARDINI, STEFANO GIANGRANDI, GIOVANNI RUBUANO e ANGELO CRESCENZI.

