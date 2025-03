L’intervento, con una dotazione complessiva di 20,5 milioni euro, è previsto all’interno del Piano nazionale complementare sismi 2009-2016 (Sub-misura A1.2) per la realizzazione di sistemi informativi per la gestione digitale in tempo reale di servizi

ROMA – Semplificare e velocizzare le attività di recupero dei documenti cartacei e delle pratiche

edilizie, attraverso la digitalizzazione dei processi, nei 182 comuni delle regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria) colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. È questa la finalità del Protocollo d’Intesa che è

tato firmato oggi a Palazzo Wedekind dal Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, e le

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche delle quattro Regioni interessate. In particolare, erano

presenti i Soprintendenti Giuseppina Rigatuso per l’Abruzzo, Ferdinando Salemme per il Lazio, Benedetto

Luigi Compagnoni per le Marche e Francesca Valentini per l’Umbria.

L’intervento, con una dotazione complessiva di 20,5 milioni euro, è previsto all’interno del Piano

nazionale complementare sismi 2009-2016 (Sub-misura A1.2) per la realizzazione di sistemi informativi

per la gestione digitale in tempo reale di servizi, ed è volto alla creazione di archivi centralizzati e digitali

di circa un milione di pratiche edilizie comunali.

“Questo protocollo d’intesa – spiega il Commissario Guido Castelli – rappresenta un ulteriore passo in

avanti per sostenere i comuni con interventi concreti e le azioni di sostegno digitale nell’area del cratere

sismico del Centro Italia, rappresentano a tutti gli effetti un laboratorio per il resto d’Italia”. A seguito della

progettazione tecnica e con il proseguo del censimento dei documenti, si passerà al vero e proprio processo

di digitalizzazione delle pratiche con il prelievo dei fascicoli, l’elaborazione digitale e la loro riallocazione

nelle sedi comunali. “Questo processo – aggiunge il Commissario sisma 2016 – non sarà solo una

scannerizzazione del cartaceo ma, ad ogni documento verranno associati meta-dati, ovvero arricchiti di

informazioni e classificazioni definite insieme alle quattro Regioni e approvate dalle Soprintendenze. Si

garantirà così una maggiore efficienza e velocità nella gestione dell’archivio in formato elettronico,

riducendo i tempi di ricerca e di recupero delle informazioni. Un grazie, oltre alle Soprintendenze, anche ai

Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria che, in maniera complementare e sinergica,

grazie ai fondi PNC Sisma stanno lavorando sulla progettazione del “Fascicolo dell’edificio”, investendo

ulteriori 13,4 milioni nel processo di digitalizzazione, di integrazione ed interoperabilità della pubblica

amministrazione.”

“Dal 2023 ad oggi la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise – afferma

Soprintendente Giuseppina Rigatuso – ha organizzato una decina di giornate formative rivolte ai Comuni

delle due Regioni. Tutti, ma soprattutto i Comuni del cratere, mi hanno fatto presente la problematica

delle risorse. Questa iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri è la risposta a questa richiesta di

aiuto. Con la digitalizzazione delle pratiche edilizie, non solo si aiutano i Comuni a gestire più

razionalmente i loro archivi ma si offre un migliore servizio ai cittadini. Mi sento di ringraziare sia la

Direzione generale archivi del Ministero della Cultura che ha coordinato l’attività delle Soprintendenze, sia

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario Guido Castelli, per averci coinvolto e per l’ascolto

dimostrato accogliento tutte nostre proposte”.

“Come Soprintendente archivistico e bibliografico del Lazio – dichiara il Soprintendente Ferdinando

Salemme -, in collaborazione con le Soprintendenze di Abruzzo, Marche e Umbria e con il coordinamento

della Direzione generale Archivi, sono lieti di aver contribuito alla definizione del protocollo d’intesa con il

Commissario Straordinario Guido Castelli. Ripartire dagli archivi nei territori colpiti dal sisma rappresenta

un segnale forte per la tutela e la salvaguardia di un patrimonio culturale fragile, anch’esso duramente

colpito dai danni. L’obiettivo di semplificare le procedure amministrative, attraverso la digitalizzazione

delle pratiche edilizie, garantirà maggiore efficienza, trasparenza e sicurezza nella gestione della

documentazione amministrativa e tecnica, contribuendo a rendere più efficace l’azione di ricostruzione e

il recupero del territorio”.

“La sottoscrizione del protocollo evidenzia una corretta e virtuosa collaborazione tra enti statali – dichiara

il Soprintendente Benedetto Luigi Compagnoni -. Le Soprintendenze interessate hanno apportato la loro

competenza specifica per adeguare l’attività di spostamento degli archivi dei comuni terremotati e di

digitalizzazione delle pratiche edilizie ai dettami della scienza archivistica. La diffusione della cultura del

documento, anche nella vita quotidiana, è un valore da perseguire proprio per tutelare il nostro patrimonio

culturale, di cui gli archivi rappresentano una parte fondamentale”.

“Il terremoto del 2016 ha messo a dura prova il territorio umbro- – afferma il Soprintendente Francesca

Valentini -, colpendo non solo edifici e infrastrutture, ma anche il patrimonio documentale dei Comuni.

Nel corso di questi anni i progetti della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria finanziati

con l’8 per mille sono stati volti a interventi di conservazione, digitalizzazione e restauro di documenti

afferenti ai comuni del cratere: penso ad esempio all’ intervento di messa in sicurezza degli archivi

comunali di deposito di Norcia e Preci. Il Protocollo che oggi firmiamo segna un passo importante per la

modernizzazione e la trasparenza amministrativa nei territori colpiti dal sisma. La digitalizzazione

consentirà una gestione più efficiente e immediata delle pratiche edilizie, semplificando il lavoro degli enti

locali e migliorando il servizio ai cittadini e alle imprese. Le Soprintendenze archivistiche giocano un ruolo

essenziale in questa operazione, garantendo che il processo di digitalizzazione avvenga nel rispetto delle

norme di conservazione e tutela del patrimonio documentale. Grazie alla loro supervisione, possiamo

assicurare ai cittadini un archivio digitale sicuro, accessibile e a prova di futuro.”

I benefici attesi da questa misura sono molteplici: la velocizzazione della reperibilità delle informazioni

sugli edifici, anche in caso di eventi avversi, la riduzione dei rischi di smarrimento di pratiche e documenti

e la diminuzione dei tempi di accesso alla pratica, nonché una garanzia di maggior trasparenza delle

informazioni e dei processi. L’iniziativa, resa possibile dalla fondamentale collaborazione con le

Soprintendenze territoriali, avrà un’importante accelerazione nello sviluppo, grazie alla semplificazione

delle procedure necessarie tra enti territoriali e le stesse Soprintendenze. Solo attraverso la

digitalizzazione della pubblica amministrazione è possibile rendere realmente attrattive le aree

dell’Appennino centrale, poiché consente di superare le barriere geografiche e infrastrutturali, facilitando

l’accesso ai servizi pubblici sempre più innovativi, efficienti ed efficaci.

