VENAROTTA – La Conferenza permanente ha approvato l’intervento di riparazione danni e miglioramento sismico della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Venarotta. La Chiesa è localizzata nella Frazione Portella Si tratta di una Chiesa a navata unica, realizzata con muratura portante in tufo e con pareti murarie dallo spessore di 70cm. Le murature sono “a sacco” con paramenti accostati e materiale di riempimento interno. Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico tramite la riparazione dei danni e la riduzione/eliminazione delle vulnerabilità riscontrate.

Si rende necessaria la rimozione totale della copertura in prossimità dei timpani da ricostruire e la rimozione del solo manto di copertura nella zona centrale delle falde. Sarà applicato un intonaco armato interno con rete in fibra di vetro, collegato esternamente alla stilatura armata in cordino di acciaio all’interno dei filari di malta presenti tra un concio e l’altro. La cella campanaria verrà smontata e ricostruita. Saranno effettuati interventi di scuci-cuci sulle pareti orofondamente lesionate e verrà effettuato lo smontaggio della muratura rimanente sui timpani e la loro fedele ricostruzione. Per una migliore resistenza alle azioni fuori piano, verranno create tre perforazioni armate di grande diametro con barra filettata interna e piastra di contrasto sommitale. Il pavimento della chiesa e il relativo sottofondo verranno demoliti e ripristinati con un nuovo massetto e una nuova pavimentazione in pietra arenaria. Il costo dell’intervento è di 450.000,00 euro.

“La ricostruzione ha decisamente cambiato passo e questo è stato possibile anche grazie all’essenziale sinergia tra le istituzioni che collaborano a questo grande progetto che è la rinascita del nostro patrimonio storico, religioso e architettonico. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’Ufficio ricostruzione e i tecnici e il sindaco Fabio Salvi per il prezioso e costante aiuto”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.