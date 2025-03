ASCOLIPICENO -La città delle Cento Torri sarà il centro di riferimento mondiale per la qualità della vita. Da domani, giovedì 27 marzo, e per quattro giorni fino a domenica 30 marzo, il prestigioso Teatro dei Filarmonici ospiterà “InLife – International Quality Life Forum”. La scelta di Ascoli Piceno come sede dell’evento, da parte del presidente della Regione Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini, conferma il ruolo strategico della città nel promuovere un approccio innovativo alla qualità della vita, rendendola un punto di riferimento a livello internazionale. Undici panel tematici con relatori di fama internazionale, tre tavole rotonde e la sottoscrizione della Carta di Ascoli che sancisce l’impegno dei firmatari a promuovere la qualità della vita per tutti: saranno i momenti più importanti di InLife. La Carta di Ascoli, un documento ispirato alle più recenti acquisizioni scientifiche e alla visione umanistica del benessere, si propone di diventare un punto di riferimento per le future politiche in materia di salute pubblica, alimentazione e sostenibilità. Verrà sottoscritta da tutti i relatori che prenderanno parte a panel e tavole rotonde.

“Si tratta di un’occasione unica, con relatori di altissimo livello – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per parlare di salute, benessere e qualità della vita. Come Amministrazione fin dall’inizio abbiamo investito molto in questo aspetto, perché crediamo che un ambiente più accogliente, sano e vivibile sia l’elemento essenziale per creare una comunità coesa e inclusiva. La sostenibilità, la salute e il verde pubblici sono tutti fattori che oggi sono imprescindibili nella pianificazione del futuro delle città e per mettere in campo le giuste azioni servono strumenti, conoscenze e buona volontà: la Carta di Ascoli riassume tutto questo e si propone come base per la crescita e lo sviluppo dell’Ascoli che verrà”.

“Questa iniziativa della Regione Marche non è casuale – ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Maria Antonini -. Di recente, nelle Marche è stata approvata una legge dedicata al benessere e alla qualità della vita, espressione di una visione ampia e strategica del governo regionale. Attraverso questa normativa, insieme alla legge sui borghi, intendiamo valorizzare modelli di sviluppo sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale, promuovendo le piccole realtà locali e il loro straordinario patrimonio di prodotti e stili di vita. Vogliamo dare un nuovo impulso alle comunità locali, creando un’alternativa concreta alla frenesia della vita moderna. Non a caso, definiamo questa operazione come la valorizzazione di una regione ‘antistress’. Si tratta di un modello pensato innanzitutto per i cittadini marchigiani, ma con un potenziale attrattivo anche per il turismo residenziale. Le Marche stanno già emergendo come meta privilegiata per chi non cerca solo una vacanza, ma una vera e propria scelta di vita. La nostra regione offre un’elevata qualità della vita e un benessere diffuso, valori che possiamo e dobbiamo continuare a promuovere con iniziative concrete, come questo convegno internazionale. La Carta di Ascoli conterrà richieste mirate per gli amministratori e avrà un impatto trasversale, influenzando anche i bandi pubblici, che stanno già iniziando a premiare le aziende impegnate in politiche di welfare”.

L’evento, curato da Carlo Bachetti Doria e David Mariani, segnerà l’inizio di un percorso collettivo verso un futuro più sano, sostenibile e inclusivo e nasce come naturale continuazione e concretizzazione della Legge regionale 7 dicembre 2023, 23 “Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita”. Tanti gli ospiti previsti. Tra gli altri anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, Silvio Garattini, oncologo e farmacologo, fondatore dell’Istituto Mario Negri, Luigi Fontana, scienziato e direttore scientifico presso il Charles Perkins Centre RPA di Sydney, Katie Wilson, direttrice esecutiva della Urban School Food Alliance ed ex vice sottosegretaria all’alimentazione del governo Obama, Paolo Galli accademico, scienziato insignito delle massime onorificenze in Europa, USA, Russia, Cina, Giappone già direttore mondiale della ricerca Montedison, Montell, Himont, Franco Arminio, poeta e scrittore. Il conduttore televisivo e volto Rai, Massimiliano Ossini, modererà due giornate del Forum.

