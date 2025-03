ASCOLI PICENO – “Questa quattro giorni non è solo un’occasione per parlare di salute, ma anche di uno stile di vita che incarna le bellezze e le eccellenze della nostra regione. È un’opportunità per valorizzare la nostra identità e cultura, aspetti che troppo spesso diamo per scontati, ma che rappresentano una risorsa straordinaria. Il nostro patrimonio è unico e merita di essere riconosciuto e promosso: esiste una legge che definisce le Marche ‘terra di Benessere’, che sintetizza il valore aggiunto del nostro territorio, espressione di tanti aspetti della nostra quotidianità. Noi non vogliamo solo raccontare questa realtà, ma intendiamo concretamente valorizzarla e tradurla in azioni amministrative. La qualità della vita è il risultato di tanti fattori: l’ambiente, il cibo, i servizi, che sono tutti elementi contribuiscono alla longevità e al valore intrinseco del nostro territorio. In questo senso va anche la nostra visione della sanità, che punta a rafforzare il territorio e fornire a tutti i cittadini una rete sanitaria funzionante, anche per migliorare la prevenzione e l’appropriatezza delle prestazioni erogate”.

Sono le parole del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che ha preso parte alla prima giornata di “InLife – International Quality Life Forum”, un evento internazionale dedicato alla qualità della vita, alla sostenibilità e al benessere, che ha preso il via oggi, presso il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. L’iniziativa, articolata in 11 panel tematici con relatori di fama internazionale, 3 tavole rotonde e la sottoscrizione della Carta di Ascoli che sancisce l’impegno dei firmatari a promuovere la qualità della vita per tutti, proseguirà fino al 30 marzo, coinvolgendo esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale. Il forum nasce in seguito alla legge regionale del 2023 che ha riconosciuto le Marche come “terra del benessere e della qualità della vita”.

Presente anche, ovviamente, il sindaco Marco Fioravanti.

La prima giornata, intitolata “Marche, terra del benessere” appunto, ha visto la partecipazione di illustri relatori, esperti di settore e rappresentanti istituzionali. L’apertura è stata affidata all’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini, che ha introdotto il programma e la Carta di Ascoli. “L’obiettivo è che questo evento diventi un modello da seguire, partendo proprio da Ascoli e dalle Marche, per lo sviluppo di politiche di benessere da applicare non solo a livello regionale, ma su scala nazionale – ha detto l’assessore -. È fondamentale lavorare sugli stili di vita, migliorando il benessere generale: chi sta bene con se stesso, infatti, sta meglio anche con gli altri. Questo si riflette sulla produttività nei luoghi di lavoro, e permette di fare scelte importanti in direzione della sostenibilità ambientale, come ad esempio un’agricoltura più biologica. Ci sono decine di accademici provenienti da paesi lontani, come l’Australia e gli Stati Uniti. Entriamo, dunque, nel palcoscenico internazionale, con la possibilità di ascoltare anche le nuove frontiere della ricerca. Nei prossimi quattro giorni, avremo anche interessanti anticipazioni a livello mondiale”.

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collegamento, ha detto: “La sanità in Italia è di elevato livello ed è riconosciuta all’estero come modello e punta molto sulla prevenzione. La Regione Marche ha fatto della salute e del benessere una propria priorità e lo dimostrano i risultati visto che nel 2024 l’azienda ospedaliera di Ancona è risultato per la terza volta il migliore ospedale pubblico d’Italia per le eccellenze nelle cure e per l’impegno del personale. In questo scenario assume molta rilevanza la carta di Ascoli incentrata sulla prevenzione come leva strategica per la salute puntando con proposte concrete a migliorare la qualità della vita con interventi integrati”.

Coordinatori scientifici David Mariani e Carlo Bachetti Doria. “Questo Forum nasce con l’idea di spostare l’attenzione da un concetto di responsabilità esterna a quella interna con un’assunzione di responsabilità, rendendo consapevoli le persone e le istituzioni dell’importanza che le nostre abitudini esercitano nella costruzione della nostra salute, di quella degli altri e del pianeta – hanno ribadito -. Oggi abbiamo tutti gli strumenti dal punto di vista scientifico per poter dire e dare alle istituzioni tutte le indicazioni per far si che le persone aderiscano ai cambiamenti di stili di vita sani perché questi sono propedeutici alla prevenzione delle malattie umane”.

Moderatore sul palco il giornalista e conduttore Rai Massimiliano Ossini che spesso ha parlato del Forum a UnoMattina: “E’ il primo forum mondiale che offre una “ricetta” per una vita migliore. Parliamo di longevità, un tema che si discute da decenni, soprattutto in relazione alla dieta mediterranea. Tuttavia, la dieta mediterranea è solo una parte, quella dell’alimentazione e della nutrizione. Ma ci sono tanti altri fattori da considerare: il movimento, il benessere mentale e vivere in una comunità che promuove la solidarietà e l’inclusione. Dobbiamo coinvolgere tutti: le istituzioni, le imprese e i cittadini. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere. La nostra regione potrebbe diventare capofila aiutando a promuovere il benessere su scala nazionale”.

Le conclusioni della giornata sono state affidate all’accademico Paolo Galli, scienziato insignito di prestigiosi riconoscimenti internazionali, che ha enfatizzato il valore della ricerca scientifica e delle best practices per costruire un futuro in cui qualità della vita e sostenibilità siano al centro delle politiche pubbliche e private. “Le Marche sono terre di benessere e nella mia famiglia c’è stato un input nel cercare di vivere in luoghi salubri perché per la salute è importante mangiare bene e anche vivere in un posto adeguato – ha raccontato alla platea -. Infatti, proprio mio nonno appena andato in pensione si è stabilito a Cupramarittima dove da bambino ho trascorso bellissimi anni. Non solo conosco le Marche ma le ho anche amate”.

