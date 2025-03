CASTEL DI LAMA – Giornata Mondiale Zero Rifiuti, anche una comunità picena è molto attenta all’ambiente.

Parliamo di Castel di Lama, ecco gli interventi a tal proposito del Comandante della Polizia Locale, Brandimarti e dell’assessore Stefano Falcioni.

Il Comandante afferma: “Marzo si veste di sostenibilità a Castel di Lama Il Comune celebra un marzo all’insegna della sostenibilità, dando spazio a un progetto educativo che porta l’economia circolare al centro della vita cittadina. L’iniziativa, rivolta ai giovani delle scuole primarie e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, non si limita a trasmettere nozioni teoriche, ma mira a trasformare concrete abitudini. L’obiettivo è far sì che i ragazzi diventino ambasciatori del cambiamento, portando a casa e nella comunità valori e pratiche virtuose legate alla raccolta differenziata di qualità. Un percorso formativo all’avanguardia Con entusiasmo, l’Assessore Stefano Falcioni, ha evidenziato il valore aggiunto del nuovo corso di educazione ambientale. Organizzato dalla Polizia Locale in collaborazione con il concessionario Picenambiente Spa, il progetto si inserisce in un percorso formativo che si affianca agli incontri sull’educazione stradale. Questo approccio integrato punta a rafforzare la cultura della sostenibilità, sottolineando come comportamenti responsabili possano ridurre l’abbandono dei rifiuti e migliorare l’efficacia della raccolta differenziata. I giovani, coinvolti attivamente, avranno l’opportunità di interiorizzare pratiche virtuose che contribuiranno a un ambiente più pulito e rispettoso”:

L’assessore prosegue: “Ironia della sorte, quest’anno la giornata internazionale rifiuti zero si celebra quasi in concomitanza con la presa d’atto di due situazioni a dire poco critiche sulla gestione dei rifiuti. Nello specifico nell’ultima assemblea territoriale d’ambito di Ancona sono stati diffusi i dati sui livelli di saturazione delle discariche nelle cinque ATO, entro il 2029 andranno tutte a saturazione.

A questa urgenza si aggiunge la questione legata al TMB del nostro ambito, impianto dichiarato inutilizzabile a causa di problemi tecnici al vaglio, ad oggi i rifiuti a Relluce vengono trattati utilizzando un vaglio mobile in procedura d’emergenza.

Ecco perché sia a livello regionale che provinciale a breve entreremo in una fase di riorganizzazione del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti dove ci sarà bisogno di un forte impegno di tutte le parti in causa. A Castel di Lama nel corso della prima parte del mandato elettorale abbiamo messo in atto diverse azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata.Oltre alla sensibilizzazione e formazione nelle scuole, in collaborazione con Picenambiente e polizia locale, abbiamo inoltre potenziato la videosorveglianza con foto trappole e nuove telecamere per scoraggiare pratiche non corrette monitorando il territorio comunale avvalendoci, inoltre, dell’attivazione del servizio di ispettore ambientale tramite Picenambiente. Ed ancora, in attesa del 2026, quando con ogni probabilità andremo ad implementare la tariffa puntuale per effetto della quale ogni utenza pagherà in base a quanto rifiuto indifferenziato produrrà, abbiamo continuato a migliorare la ECOAPP, ovvero il sistema di tracciamento dei conferimenti tramite il quale sono state premiate 57 famiglie che in alcuni casi hanno visto totalmente azzerarsi la seconda rata tari 2024. L’iniziativa è stata rinnovata con altri premi in erogazione a maggio e novembre 2025. Tutte queste azioni ci permettono di essere in linea con le direttive nazionali ed europee che prevedono entro il 2030 il divieto di smaltire in discarica i rifiuti differenziabili ed entro il 2035 il divieto di smaltire in discarica più del 10% dei rifiuti solidi urbani”.

