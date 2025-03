ASCOLI PICENO – Partita difficile alle porte ma la voglia di rialzarsi deve essere tanta.

Nel pomeriggio di domenica 30 marzo l’Atletico Ascoli affronterà l’Ancona allo stadio “Conero”, match valevole per il girone F di serie D.

Il portale del Club ascolano ha intervistato mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni alla vigilia: “La svista arbitrale contro l’Isernia dopo appena due minuti è sotto gli occhi di tutti ma quando si perde c’è sempre qualche demerito. Purtroppo, in questa stagione, stiamo pagando a caro prezzo l’emotività nella gestione della gara, soprattutto quando andiamo in svantaggio. Affrontare una squadra con il blasone dell’Ancona è sicuramente motivo d’orgoglio. Non dimentichiamoci che l’Atletico Ascoli è una società nata pochi anni fa e che questa è solamente la seconda stagione in Serie D. Un campionato dove vi sono squadre, moltissime con un passato importante, che rappresentano addirittura capoluoghi di Regione. Dal canto nostro cerchiamo di affrontare chiunque con la massima umiltà, ma consapevoli dei nostri valori. Ci siamo sempre focalizzati sulla singola gara senza mai aver fatto delle tabelle. In queste ultime partire cercheremo di raccogliere il maggior numero di punti per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo”.

