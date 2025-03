OFFIDA – Al via gli eventi finali del progetto promosso dai GAL della regione. Primo appuntamento domenica 6 aprile al Teatro Bramante di Urbania: performance, dimostrazioni di creazioni artigiane per un viaggio emozionante tra cultura e tradizione

Performance uniche, sorprendenti e cariche di emozione, dove gli oggetti di scena realizzati dalle sapienti mani dei maestri artigiani prendono vita e si fondono con i movimenti dei danzatori. Così, manufatti come sedie, cappelli, opere di cartotecnica e rullanti si animano sul palco dei suggestivi teatri storici marchigiani, trasformando ogni passo e ogni gesto in un inaspettato dialogo tra danza e artigianato. Sono sei i palcoscenici scelti per gli spettacoli finali del progetto “Danza&Artigianato – Incontri di Talento in scena”, giunto alla sua fase conclusiva dopo mesi di selezioni e di workshop. L’iniziativa promossa dai GAL della regione, con il GAL Flaminia Cesano capofila, si propone di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio.

Il sipario si alzerà domenica 6 aprile alle ore 18:00 al Teatro Bramante di Urbania (PU), per poi proseguire domenica 13 aprile al Teatro Serpente Aureo di Offida (AP) e il 4 maggio al Carlo Goldoni di Corinaldo (AN). L’11 maggio sarà la volta del Giuseppe Piermarini di Matelica (MC), il 18 maggio del Teatro Feronia di San Severino (MC), mentre il 25 maggio l’appuntamento è al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio (FM). Tre di questi gioielli storici- Offida, Urbania e San Severino- sono candidati a Patrimonio dell’Unesco.

Sei spettacoli originali e immersivi durante i quali si intrecceranno diversi linguaggi creativi che promettono di stupire il pubblico con un’esperienza inedita. Quindici giovani talenti provenienti da tutte le Marche si esibiranno in coreografie di danza urban e contemporanea, sotto la guida di figure di spicco nel panorama coreutico nazionale: Ilenja Rossi, Daniela Maccari, Milena Zullo, Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati. Un lavoro a 10 mani per un concept e la regia di Patrizia Salvatori, direttore artistico del progetto. Non solo performance, ma anche un viaggio alla scoperta dell’artigianato artistico locale nei borghi che ospitano l’iniziativa. Oltre agli oggetti di scena realizzati appositamente per gli spettacoli, sono previste, infatti, esposizioni, dimostrazioni live delle creazioni artigiane e visite alle botteghe.

“Siamo orgogliosi di essere arrivati alla fase finale di questo intenso percorso- commenta Rodolfo Romagnoli, presidente GAL Flaminia Cesano-. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dai coreografi ai danzatori, dagli artigiani agli organizzatori. Questo ambizioso progetto non si limita agli spettacoli, ma rappresenta un viaggio alla scoperta delle tradizioni, dei borghi e delle eccellenze artigianali della nostra regione, spesso ancora poco conosciute”.

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, è consigliata la preregistrazione. Qui il link a cui accedere per riservare i propri posti all’evento del 6 aprile al Teatro Bramante di Urbania: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-danzaartigianato-incontri-di-talento-in-scena-1302044794029

Il progetto “Danza&Artigianato”, di cui il GAL Flaminia Cesano è capofila, rientra nel programma di cooperazione “Arte&Artigianato – Espressioni di un territorio”, finanziato attraverso i fondi del PSR Marche 2014 – 2022 (Misura 19 Leader – Sottomisura 19.3 Operazione A).

L’organizzazione è affidata a Piceni Art For Job, che si avvale anche della professionalità del Gruppo Danza Oggi, riconosciuto dal MIC e diretto dall’esperta Patrizia Salvatori, referente per la produzione coreografica, e di CNA Marche per il coordinamento dei partecipanti provenienti dalla sfera dell’artigianato artistico.

INFO “DANZA&ARTIGIANATO – INCONTRI DI TALENTO IN SCENA”

Concept e regia: Patrizia Salvatori.

Coreografi: Ilenja Rossi, esperta di danze urbane e di hip hop; Daniela Maccari, musa del grande Maestro Lindsay Kemp; Milena Zullo, nome di spicco della danza contemporanea; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati noti per le loro performance innovative nella danza di comunità e nelle creazioni coreografiche site-specific.

Coreografi testimonial: Paolo “Frigo” Montesi, Carlo Alberto Brencio in arte “CB”, Monica Castorina, Mauro Paccariè, Giulia “Jules” Brunori.

Cast artistico: Fiorella Alviti, Martina Bartomioli, Maria Brigidi, Filippo Brugnola, Serena Calandri, Noemi Capozzi, Francesca Capraro, Elena Coppari, Caterina Giuliani, Francesca Marchetti, Laura Marinsalta, Raffaella Mencarelli, Flavia Quartucci, Arianna Tomassini.

In scena e in mostra i manufatti degli artigiani: Alessia Barbarossa, Patrizia Bartolomei, Monia Bastianelli, Alberto Biancucci, Francesca Borsella, Ombretta Buongarzoni, Simona Forlini, Carlo Forti, Loredana Giacomini, Stefania Giuliani, Lorena Iacomucci, Olivia Monteforte, Arianna Pangrazi, Maura Pasquini, Sonia Pazzaglia, Cristina Polidori, Chiara Scoccia, Paola Tomassini, Linda Zepponi con Silvia Pensalfini e gli allievi dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante – Genga” – Indirizzo Professionale “Industria e Artigianato per lo sviluppo del Made in Italy, settore Legno-Arredo”.

