ASCOLI PICENO – L’Agenzia Nazionale INAPP che si occupa della gestione del programma comunitario Erasmus+ per la mobilità internazionale ha assegnato alla Provincia di Ascoli Piceno, la certificazione Label a riconoscimento dell’eccellente attuazione delle iniziative progettuali relative al programma Erasmus+ che coinvolge tutte le scuole superiori del territorio. La Provincia ha, infatti ottenuto nella valutazione degli ultimi progetti punteggi ampiamente superiori a 85 necessari per ottenere la prestigiosa attestazione.

“Si tratta di un risultato importante che ci rende orgogliosi – evidenzia il Presidente della Provincia Sergio Loggi – e dimostra la qualità e l’impegno dei nostri uffici e di tutti i partner di questa iniziativa progettuale che vede la Provincia di Ascoli Piceno capofila di un consorzio con l’organizzazione tecnica di Eurocentro del quale fanno parte il Bim Tronto e le scuole superiori del territorio. Ricordo – aggiunge Loggi – che grazie al progetto Erasmus+, abbiamo ottenuto fondi per oltre 2 milioni e 300 mila euro e circa 1600 studenti del nostro territorio hanno potuto svolgere un periodo d’istruzione e formazione in vari paesi dell’Unione Europea ottenendo una certificazione di competenze valida in tutto il territorio comunitario. La Provincia crede molto nella valorizzazione delle risorse umane locali e per questo, nonostante la trasformazione istituzionale e le difficoltà finanziarie, ha voluto assicurare nel tempo la prosecuzione di una esperienza come quella dell’Erasmus+ positiva e fruttuosa che ha consentito e consente ai giovani del Piceno di soggiornare all’estero potenziando le loro prospettive di inserimento lavorativo”.

“I giovani rappresentano il futuro del nostro territorio – dichiara la Consigliera Provinciale con delega alla rete scolastica Germana Gagliardi – e l’esperienza all’estero sicuramente contribuisce ad accrescere il loro bagaglio di conoscenze, non solo tecniche ma anche umane e relazionali – sottolineo inoltre che – la nostra Provincia è uno dei pochi enti locali, a livello nazionale, ad aver ottenuto l’Accreditamento Erasmus nel settore dell’Istruzione e Formazione Professionale, un accreditamento che riconosce il rispetto degli standard richiesti dal progetto Erasmus+ consentendo di accedere con più possibilità ai fondi comunitari”.

