ASCOLI PICENO – L’Atletico Ascoli giocherà le residue gare interne del Campionato presso lo stadio comunale “Cino e Lillo del Duca”

“Un motivo di orgoglio ed un grandissimo onore poter giocare in uno stadio che rappresenta la storia calcistica della nostra amata città e dell’intera nazione – si legge in una nota del Club – Con l’occasione si ringraziano pubblicamente l’Ascoli Calcio 1898 FC SpA ed il Comune di Ascoli Piceno per la disponibilità mostrata”.

Si indicano di seguito le gare residue:

• Atletico Ascoli – Chieti FC 1922: 06.04.2025

• Atletico Ascoli – Città di Teramo 1913: 17.04.2025

• Atletico Ascoli – Sora Calcio 1907: 04.05.2025

