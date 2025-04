ASCOLI PICENO – Si è chiusa con il record di adesioni la prima fase del “Festival della

Canzone Ascolana”. Sono state oltre 20 le canzoni (inedite e in dialetto

ascolano) giunte alla commissione esaminatrice presieduta dal Professor

Giovanni Travaglini.

Dopo una selezione decisamente rigorosa, sono stati undici i brani

ammessi alla finalissima e comunicati all’organizzatore del Festival

Gabriele Brandozzi.

Tra i cantanti in gara spicca il ritorno, dopo l’ultima partecipazione nel

2016, del plurivincitore del festival Peto’. Presenti anche Luigi Coccia, due

volte primo classificato, così come Cristina Paolini.

A detta della commissione, molti dei testi e degli audio giunti in

redazione, pur ben strutturati, non contenevano le caratteristiche idonee

per una kermesse canora che ha peculiarità ben definite, per questo

diverse sono state le esclusioni.

Questo l’elenco delle canzoni finaliste e degli interpreti che si esibiranno

sul palco del teatro Ventidio Basso:

“Se cammine piane piane” – Interprete: Luigi Coccia

”Rumba la Vita”- Interprete: Peto’

“I’ sò Asculà”- Interprete: Gianluca Agostinelli

“Da sù nu Drone”-Interprete:Cristina Paolini e Coro dell’Angolo della voce

“Siende chemmà” Interpreti il gruppo Tre chemmare e nu chempare.

“Rosa Sbecciata”- Interprete: Pino Scarpellini

“Mo se ne va” – Interpreti il gruppo ‘Mo se ne va’.

“Ascule, pe’ me!”- Interprete: Lycia Gissi

“ ‘Na Carezza “ – Interprete: Emanuela Coccia

“Vinte vòdde Festivàl”- Interprete: Maria Chiara Sabbatini

“Lu Mercatine”- Interprete: Sergio Giuliani con Marco Pietrzela; Fabrizia

Latini; Giuliano Cipollini; Sante Quaglia.

Durante la finale, nello splendido scenario del massimo ascolano, ampio

spazio sarà riservato ai numerosi ospiti, presenti sia in giuria che sul

palco.

Altre importanti novità sono attese in questi ultimi giorni, per una

edizione, quella del ventennale, davvero speciale.

I biglietti per assistere alla serata finale del Festival 2025, in programma

Sabato 26 Aprile alle ore 21, sono disponibili presso la biglietteria del

teatro in Piazza del Popolo e attraverso le piattaforme Vivaticket e Happy

ticket.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.