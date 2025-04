Una progettualità importante per mettere in risalto le eccellenze locali facendo rete perché “insieme, davvero, si può fare la differenza”

ASCOLI PICENO – L’associazione Borghi e Sentieri della Laga e la rete territoriale aziendale: è una delle tante mission da realizzare nei promossi mesi nel vasto comprensorio Monti della Laga, Monti Gemelli, Alto Aterno e Appennino Acquasantano.

Una progettualità importante per mettere in risalto le eccellenze locali facendo rete perché "insieme, davvero, si può fare la differenza".

Aziende agro-silvo-pastorali e alimentari dunque che unite possono dare un loro decisivo contributo in primis al loro territorio natìo, in secondo luogo all’economia abruzzese in generale.

“Grazie al prezioso rapporto di collaborazione recentemente avviato con Slow Food, stiamo lavorando per rafforzare la rete delle realtà produttive locali attraverso strumenti digitali agili e inclusivi” afferma il presidente di Borghi e Sentieri della Laga Roberto Gualandri “l’obiettivo è quello di raggiungere in modo efficace tutti i versanti della montagna informando tempestivamente tutti i produttori interessati che hanno scelto di aderire, su base volontaria, alla Rete Territoriale delle Aziende, promossa dall’associazione di volontariato Borghi e Sentieri della Laga. È sicuramente l’occasione concreta per aprire nuove opportunità, promuovere le eccellenze locali e far conoscere al meglio il nostro territorio” conclude Gualandri.

Una rete che permetterà alle aziende:

Di aderire gratuitamente alla ormai nota e apprezzata Progettualità del Festival per estendere anche oltre confine il valore delle migliori produzioni del nostro territorio;

Di essere iscritti a un gruppo WhatsApp dedicato, dove saranno comunicate; tempestivamente tutte le date e le iniziative di interesse per le aziende;

Visibilità in occasione di eventi nazionali dedicati ai prodotti di eccellenza, selezionati da organizzazioni qualificate;

Connessioni più forti con progetti di promozione territoriale e sostenibilità.

Le attività interessate potranno scrivere una mail a [email protected] e indicare:

Nome e contatti dell’azienda

Prodotti caratteristici dell’azienda

Eventuali certificazioni, peculiarità o storie legate alla produzione dell’azienda.

