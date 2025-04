OFFIDA – “Danza & Artigianato” al centro di una domenica diversa dal solito, in cui l’omonima iniziativa promossa dai GAL delle Marche e organizzata da Piceni Art For Job metterà in mostra l’arte, la creatività e la bellezza dei maestri artigiani del territorio nella suggestiva vetrina del borgo di Offida.

Quella di domenica 13 aprile si preannuncia una giornata interamente dedicata alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato locale e dei linguaggi più innovativi della danza, dando spazio al talento e al saper fare con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Si tratta, in particolare, del secondo dei sei eventi finali promossi a livello regionale con il sostegno di CNA Marche e della presidente CNA Artigianato artistico e tradizionale Marche Barbara Tomassini.

In particolare, all’interno di un ricco programma di iniziative che spaziano dalle visite guidate agli spettacoli dal vivo, anche l’artigianato artistico e tradizionale targato CNA Ascoli Piceno troverà ampio spazio attraverso una serie di interessanti dimostrazioni delle tradizioni locali.

Per l’occasione, il foyer del Teatro Serpente Aureo di Offida, simbolo della storia e della cultura del paese, accoglierà una delle più apprezzate interpreti dell’antica tradizione del tombolo, Gabriella Tassotti. Storica associata CNA, a partire dalle 17 Gabriella realizzerà di fronte ad appassionati e curiosi un bavaglino per neonati a punto rinascimento, tecnica alla base dei pizzi a tombolo. Spazio anche all’estro e alla creatività della ceramista e pittrice ascolana Patrizia Bartolomei, anche lei cardine di CNA Artigianato artistico e tradizionale Ascoli Piceno, che per il pubblico offidano realizzerà delle porcellane colorate a partire da argille liquide e stampi in gesso.

“Danza & Artigianato – Incontri di talento in scena” vedrà inoltre la partecipazione della corniciaia ascolana Simona Forlini, con una cornice dipinta a mano utilizzata per l’allestimento della manifestazione.

«Il coinvolgimento delle nostre associate a un’iniziativa che intende valorizzare la cultura, la creatività e l’identità locale espresse dal territorio è indubbiamente un motivo di orgoglio per l’associazione, che da anni può contare sull’entusiasmo e sulla partecipazione attiva di Gabriella, Patrizia e Simona – dichiara Caterina Mancini, responsabile CNA Artigianato artistico e tradizionale Ascoli Piceno – Grazie alla loro passione e alla loro competenza riusciamo a far conoscere storie e mestieri fatti di eccellenza e artigianato, che meritano di essere conosciuti, sostenuti e tramandati alle nuove generazioni».

