In particolare gli incrementi riguardano la progettazione dei sottoservizi di varie frazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere per la cittadinanza

ACQUASANTA TERME – La Cabina sisma, coordinata dal Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016

Guido Castelli, ha approvato una serie di incrementi a favore dei lavori di ricostruzione

pubblica ad Acquasanta, in provincia di Ascoli Piceno. In particolare gli incrementi

riguardano la progettazione dei sottoservizi della frazione Vallecchia Monte Acuto (189

mila euro), per l’intera progettazione e realizzazione dei sottoservizi della frazione di

Falciano (3,36 milioni di euro) e di Tallacano (per un importo totale di 5,7 mln), la

progettazione dei sottoservizi e il rifacimento di alcune parti del capoluogo (231 mila euro)

e per i lavori della passerella interna della Grotta sudatoria (921 mila euro). Il totale

previsto dagli incrementi è di 10.439.757,00 euro.

“Acquasanta ha subito molti danni dal sisma 2016 e questi nuovi fondi a disposizione sono

fondamentali per la rinascita di tutto il tessuto socioeconomico del suo territorio e segno

del cambio di passo che ormai è ben avviato- sottolinea il Commissario alla Ricostruzione

sisma 2016 Guido Castelli – È indispensabile la sinergia con il Presidente della Regione

Francesco Acquaroli, con l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Sante Stangoni. La loro

collaborazione è fondamentale per proseguire sulla giusta strada e per completare il

lavoro. Stiamo mantenendo gli impegni promessi”.

“Un’ordinanza speciale importantissima per Acquasanta e le sue frazioni. Finalmente

completiamo il processo di ricostruzione di alcune frazioni che erano rimaste indietro –

sottolinea il sindaco Sante Stangoni – Un ringraziamento speciale al Commissario Castelli,

sempre attento alle necessità di ogni singolo sindaco e delle comunità. Ci sia continuità

sulla figura del Commissario affinché ci possa sempre essere chi conosce i territori per

continuare a dare quell’impulso positivo che il Senatore Castelli ha sempre dato. È un

processo di rilancio non solo dei capoluoghi e delle frazioni più importanti, ma c’è

attenzione anche alle frazioni più piccole che hanno un grande potenziale. Ringrazio anche

il Presidente Acquaroli che, in sinergia con gli uffici ricostruzioni e il Commissario, crede in

questa grande opportunità. I risultati si vedono e negli anni possiamo dire di aver scritto

un grande futuro per i nostri borghi e le nostre comunità”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.