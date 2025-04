Il direttore generale ha portato i saluti, per la prima volta in seguito al suo recente insediamento, alla cerimonia di proclamazione dei neolaureati, del corso di laurea triennale in infermieristica

ASCOLI PICENO – Non una semplice visita istituzionale, ma un incontro per gettare le prime basi per futuri e importanti progetti che vedranno protagonisti insieme l’Ast di Ascoli, l’Università politecnica delle Marche e il Comune di Ascoli. Il neo direttore generale dell’Ast picena, Antonello Maraldo, ha ricevuto ieri, martedì 15 aprile, ad appena 24 ore dal suo insediamento, il magnifico rettore dell’Univpm, Gian Luca Gregori, e il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.

Dopo un iniziale confronto sui temi di interesse, il dg Maraldo ha accompagnato i graditi ospiti per una breve visita nei luoghi, all’interno dell’ospedale ’Mazzoni’, che ospitano i corsi di laurea della Facoltà di medicina e chirurgia della Politecnica delle Marche. Si sono recati dapprima al piano terra del nosocomio dove si trova il corso di laurea triennale in infermieristica, poi si sono diretti al quarto piano del presidio ospedaliero dove si trovano le aule per la didattica del corso di laurea triennale in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e, infine, hanno concluso la

visita negli spazi che ospitano il corso di laurea triennale in fisioterapia.

“Ho ricevuto con estremo piacere – evidenzia il dg Maraldo – la visita dei massimi esponenti, rispettivamente dell’Università politecnica delle Marche, il magnifico rettore Gian Luca Gregori, e dell’Arengo, il sindaco Marco Fioravanti. E’ stato un importante momento di confronto nel corso del quale abbiamo parlato di future possibili collaborazione con la Politecnica nel territorio piceno”.

“L’Ateneo è particolarmente soddisfatto della collaborazione con l’Ast picena e con la città di Ascoli. La didattica fortemente legata alla ricerca scientifica è fondamentale, sia per l’innovazione in sanità – afferma il rettore Gian Luca Gregori –, che per la nostra componente studentesca che si forma nelle aule e nei laboratori. La nostra offerta formativa, sempre più interdisciplinare, è in continuo dialogo con il territorio e le organizzazioni e il rapporto con l’Ast picena ne è una dimostrazione”.

“Ringrazio il nuovo direttore generale – conclude il sindaco Marco Fioravanti – per questo importante momento di confronto all’interno del nostro ospedale. Ho avuto modo di incontrare il dottor Maraldo anche nelle sale del Comune, per dargli il benvenuto in città e ribadire la piena disponibilità e il massimo appoggio da parte dell’amministrazione nel processo di crescita e sviluppo della sanità del nostro territorio”.

SALUTI MARALDO ALLA PROCLAMAZIONE DEI NEOLAUREATI IN INFERMIERISTICA

Il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, ha portato i saluti, per la prima volta in seguito al suo recente insediamento, alla cerimonia di proclamazione dei neolaureati, del corso di laurea triennale in infermieristica dell’Università politecnica delle Marche, che si è svolta questa mattina, 14 aprile, a palazzo dei Capitani ad Ascoli. Il dg ha sottolineato come sia molto cresciuta, negli anni, all’interno dell’Azienda sanitaria picena, la componente formativa e, rivolgendosi ai neolaureati, con i quali si è congratulato, ha evidenziato come il loro percorso di laurea, oggi, sia molto

professionalizzante e come, ora che sono diventati infermieri, il loro sia un ruolo fondamentale nell’organizzazione dei servizi sanitari.

