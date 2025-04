ASCOLI PICENO – “Era un obiettivo che avevamo come ANCI, lo abbiamo raggiunto grazie al sinergico confronto con il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, On. Raffaele Fitto: i Comuni italiani svolgono e svolgeranno un ruolo da protagonisti nella programmazione dei Fondi di Coesione”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale ANCI, Marco Fioravanti, al termine dell’incontro ‘L’Agenda per le Città e i Comuni. Le proposte dei Sindaci’ svoltosi presso la sede della Città Metropolitana di Torino. “Un’importante occasione per confrontarci, insieme al Presidente Anci Gaetano Manfredi e a tanti colleghi sindaci del Paese, sui futuri programmi d’investimento, sulla riforma della Politica di Coesione e sugli Accordi per la Coesione. Va progettata una visione politica nazionale e internazionale che parta dalle esigenze dei Comuni, attraverso un approccio sartoriale che sappia rispondere alle necessità dei territori: dai borghi dell’entroterra alle aree costiere, dalle città più piccole a quelle metropolitane” ha spiegato il Presidente Fioravanti. “Ringrazio di cuore il Vicepresidente Fitto per aver evidenziato, ancora una volta, massima disponibilità a collaborare con i nostri territori: in pochi mesi, dopo un primo incontro a Bruxelles e il successivo a Roma, ci siamo ritrovati a Torino per discutere di un’agenda che mette al centro le realtà e i bisogni delle nostre comunità. Sappiamo come poter essere competitivi a livello europeo: attraverso una Politica di Coesione che sia flessibile e dinamica, che dia ai sindaci gli strumenti per far crescere le proprie città e che garantisca una programmazione che parta dal basso, dalle esigenze dei territori. Le città e i Comuni sono al centro di una trasformazione necessaria per una Coesione efficace e innovativa. Le esperienze di successo, come quella del PNRR, confermano la validità della gestione diretta: investimenti in crescita e maggiore rapidità esecutiva. Occorre, dunque, una programmazione integrata e un impegno condiviso, che ha trovato il benestare del Vicepresidente Fitto, per trasformare le sfide in opportunità strategiche per il futuro dei nostri territori” ha concluso il Presidente del Consiglio Nazionale ANCI, Marco Fioravanti.

