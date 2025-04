ASCOLI PICENO – Sono terminate a Tropea le riprese, durate quasi un mese, del film “Due famiglie Un funerale”, una commedia agro-dolce diretta dal regista americano Mark Melville con tra i protagonisti due volti amatissimi del cinema comico italiano: Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi e la partecipazione straordinaria di Andrea Roncato e Fioretta Mari.

Nel cast anche Isabelle Adriani, Anita Kraos, Raffaella Fico, nonché tra gli attori più giovani l’attrice ascolana Giorgia Fiori, nel ruolo di Luna una dei figli dei protagonisti che portano in scena una generazione in cerca di dialogo con il mondo degli adulti. Il film, sicuramente complesso e coraggioso, racconta l’incontro-scontro tra due famiglie molto diverse tra loro, riunite da un evento tragico quanto surreale, dove azione, humor e continui colpi di scena si alternano tra i paesaggi mozzafiato della Costa degli Dei.

In questo contesto, Giorgia Fiori (Luna), è una giovane donna dal carattere forte e determinato, che si trova al centro delle dinamiche familiari e contribuisce a svelare segreti e tensioni latenti tra i vari personaggi. “Sono felice ed emozionata per aver fatto parte di questo progetto – ha dichiarato Giorgia Fiori – poiché lavorare accanto a professionisti come Mattioli e Salvi è stata un’esperienza straordinaria e stimolante ed anche perché il film, pur nella sua leggerezza, offre spunti di riflessione importanti su temi universali come la famiglia, il lutto e le seconde possibilità.”

L’uscita del film nelle sale e dunque anche ad Ascoli è prevista per il prossimo autunno.

