ACQUASANTA TERME – Approvato in Conferenza permanente, l’intervento di riparazione danni e rafforzamento

della chiesa della Santissima Annunziata ad Acquasanta Terme. La Chiesa una volta

conosciuta come Cappella di Santa Croce, si trova nella frazione Arli. Sulla facciata

principale sono presenti 2 “frammenti romanici” decorativi in pietra, ed una pietra con

scritte. Vi è anche una Sacrestia ad est voltata a crociera, su cui è posto un piccolo deposito

con accesso esterno. Gli interventi progettati sono finalizzati al rafforzamento locale ed

ove possibile all’eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Si prevedono la ripresa delle

lesioni all’intradosso del controsoffitto in camorcanna con rete in fibra di vetro previa

scarnitura dell’intonaco esistente, la ripassatura e rimaneggiamento del manto di

copertura in coppi, con sistemazione dello sporto di gronda dove si accertano infiltrazioni

di acqua piovana, l’applicazione di intonaco armato, previa spicconatura dell’intonaco

esistente, l’ inserimento di un nuovo tirante in corrispondenza della prima campata in

sostituzione dell’esistente non più efficace e la ristilatura dei giunti di malta nella zona del

fronte principale. 115.460,00 euro è il costo totale dell’intervento.

“Il cambio di passo si vede anche da questi interventi che mettono in sicurezza i piccoli

gioielli della nostra storia e del nostro passato- dichiara il Commissario straordinario alla

ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli- Ringrazio il presidente della Regione Francesco

Acquaroli, la Diocesi di Ascoli guidata dall’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’Ufficio

ricostruzione e il sindaco Sante Stangoni per la loro efficace collaborazione. Vogliamo

restituire al più presto ai fedeli le nostre chiese” ha dichiarato il Commissario straordinario

sisma 206 Guido Castelli.

Il sindaco Sante Stangoni ha sottolineato che “ Si tratta di una chiesa che si trova vicino alle

Sae: è molto importante per gli abitanti, perché è un punto di riferimento domenicale,

anche per la festa patronale. Andiamo avanti anche con la ricostruzione dei luoghi di culto, come lo sono anche i cimiteri, aspetto fondamentale per i cittadini per ritrovarsi nei

momenti di preghiera e di visita per i propri cari”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.