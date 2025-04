Si torna in campo dopo la morte di Papa Francesco per la quale c’è stato il rinvio di tutte le partite previste nella giornata del 21 aprile, l’Ascoli affronta alle 18 il Sestri Levante.

La Lega Pro aveva stabilito difatti che i recuperi venissero giocati Mercoledì 23 Aprile. Allo stadio “Sivori” si gioca quindi la penultima gara della regular season 2024/25 della Serie C.

Mister Di Carlo ha commentato così lo 0-0 maturato al Sivori di Sestri Levante:

“Non volevamo arrivare all’ultima partita di campionato per ottenere la salvezza, volevamo farlo oggi e sapevamo che avremmo dovuto ottenere almeno un punto, quel punto che ci ha consentito di centrare il secondo obiettivo stagionale. Ho puntato dall’inizio su Adjapong, D’Amore e D’Uffizi, poi ho dovuto sostituire Simone per il riacutizzarsi di un problema che lo aveva messo ko contro la Vis Pesaro. Peccato perché ogni settimana facciamo i conti con scelte e cambi forzati, ma chi ha giocato ha dato tutto se stesso per portare la nave in porto. A differenza della prima frazione di gioco, nella ripresa ci siamo un po’ abbassati, capivamo l’importanza del risultato e tutti hanno dato il massimo per portare a casa il punto. Per la prossima partita in casa col Legnago, l’ultima di campionato, cercheremo di fare il meglio possibile per congedarci con una vittoria”.

FORMAZIONI UFFICIALI

Nel Picchio mister Di Carlo sceglie Forte come unica punta bianconeri cercano la vittoria salvezza, con il pareggio l’Ascoli è matematicamente salva

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Fusco; Primasso, Valentini, Montebugnoli, Podda, Clemenza, Brunet, Rosetti, Nunziatini; Pavanello (27′ st Durmush), Piu. A disp.: Sias, Guadagno, Goglino, Nenci, Giorno, Di Giorgio, Fedele, Piazza, Raggio Garibaldi. All.: Ruvo

ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Adjapong (39′ st Baldassin), Menna (39′ st Gagliolo), Curado, D’Amore; Odjer, Varone; D’Uffizi (33′ pt Tremolada), Carpani (27′ st Alagna), Marsura; Forte (39′ st Corazza). A disp.: Livieri, Maurizii, Bertini, Silipo, Piermarini, Ciabuschi, Gagliardi. All. Di Carlo

ARBITRO: Colaninno di Nola

RETI:

NOTE: Ammoniti Brunet (S), Curado (A), Rosetti (S), D’Amore (A), Tremolada (A), Clemenza (S). Spettatori 688 (di cui 274 abbonati e 47 ospiti). Rec. 1′ pt, 4′ st.

