Si invitano i cittadini a consultare il Calendario eventi presente sul sito istituzionale per conoscere tutte le informazioni in merito ai suddetti appuntamenti

ASCOLI PICENO – Facendo seguito alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, l’Amministrazione Comunale di Ascoliinforma di aver disposto il rinvio degli eventi sportivi e di intrattenimento in programma 26 aprile, giorno della celebrazione esequiale. Si invitano quindi i cittadini a consultare il Calendario eventi presente sul sito istituzionale (all’indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/151) per conoscere tutte le informazioni in merito ai suddetti appuntamenti.

Questi gli eventi annullati/rinviati:

• Torneo Romana Tufilla – Memorial Titino Volponi – Annullato

• Presentazione nuova edizione del volume “Ascoli nel Quattrocento II” – Rinviato a data da destinarsi

• Pedalata dei ponti ascolani – Annullato l’incontro di 26, confermata la pedalata di 27

• 20° Festival della canzone ascolana – Rinviato al 3 maggio

• Tutti in piazza a ballare gli anni 80/90 – Rinviato al 3 maggio

• Event Giochi – Previsto venerdì 25 e rinviato al 2 maggio (ore 15-19)

La manifestazione “Fritto Misto” è confermata dal 24 al 4 maggio, ma l’inaugurazione con il taglio del nastro si svolgerà 27 alle ore 12.30.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.