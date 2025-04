ASCOLI PICENO – La Provincia, insieme al Comune di Ascoli Piceno e l’A.N.P.I. provinciale, hanno definito le iniziative per celebrare l’80° anniversario della Liberazione che, come consuetudine, prevedono l’omaggio a quanti sacrificarono la vita per la libertà e la democrazia. L’intento è fare memoria di quegli avvenimenti e gesta che hanno consentito alla Provincia e alla città capoluogo di essere fregiate della medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana.

La giornata di venerdì 25 prenderà avvio alle ore 9 con la deposizione della corona dinanzi al Palazzo del Governo, in P.zza Simonetti. Successivamente le autorità civili e militari convenute si sposteranno a Piazza Roma dove, alle 9.15, sarà deposta una corona sul monumento ai caduti. In seguito, alle ore 10.15 a Colle San Marco si terrà la deposizione della corona sul cippo e, quindi, sul sacrario ai caduti per la Resistenza, saranno resi gli onori ai caduti e i rappresentanti delle istituzioni pronunceranno i loro interventi.

Prenderanno la parola l’Onorevole Lucia Albano Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e Finanze, il Presidente della Provincia Sergio Loggi, il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e la Vice Presidente Vicario del Comitato provinciale A.N.P.I. Rita Forlini.

Il programma terminerà alle ore 11 con la celebrazione della Santa Messa in memoria di tutti i caduti.

