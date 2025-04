Per l’associazione ascolipicenofestival, che organizza ad Ascoli Piceno da 29 anni un importante Festival internazionale di musica da camera, la musica non è solo bellezza ma anche solidarietà, cura e conforto

ASCOLI PICENO – È un affascinante viaggio nella musica barocca il concerto speciale di beneficenza, con raccolta di fondi a favore dello Iom di Ascoli Piceno, messo in programma domenica prossima 27 aprile dall’associazione ascolipicenofestival. Nella Chiesa di San Pietro Martire, alle 11,15 (al termine della messa), il maestro Alessandro Buca esegue al clavicembalo musiche di Alessandro Scarlatti, Handel, Bach, Purcell, Couperin, Royer, Duphly e Domenico Scarlatti. “Viaggio musicale nell’Europa barocca tra le due generazioni Scarlatti” è il titolo del concerto il cui ricavato sarà devoluto alla benemerita associazione Iom, presieduta da Ludovica Teodori, che dal 1996 si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e sostegno alle famiglie nel rispetto della dignità e qualità della vita del paziente.

Per l’associazione ascolipicenofestival, che organizza ad Ascoli Piceno da 29 anni un importante Festival internazionale di musica da camera, la musica non è solo bellezza ma anche solidarietà, cura e conforto. “Con questo appuntamento, Apf per lo Iom, vogliamo sostenete – afferma ascolipicenofestival – anche solo in minima parte, l’immenso lavoro svolto dallo Iom per i malati oncologici con ciò che sappiamo offrire meglio: la musica. Invitiamo tutti a partecipare, a lasciarvi emozionare dalle note e soprattutto ad offrire un contributo libero, piccolo o grande che sia, per sostenere lo Iom”.

Alessassandro Buca non è solo un esecutore ma anche un bravissimo costruttore di clavicembali come pochi. Domenica suona infatti una sua “creatura” che si rifà ad uno strumento fiammingo a due tastiere del 1638, una perfetta riproduzione dal suono particolarmente raffinato. Alessandro Buca è docente di pianoforte, clavicembalo e laboratorio di musica antica presso l’Istituto musicale “Gaspare Spontini” ed è titolare della cattedra di pianoforte presso la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale dell’I.C. “Falcone e Borsellino” a Offida e Colli. Nel 1995 si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio di Pescara ed è risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Si è diplomato in clavicembalo e tastiere storiche presso il Conservatorio di Foggia perfezionandosi contemporaneamente l’Accademia di musica antica di Basilea sotto la guida del maestro Andrea Marcon. Successivamente ha conseguito la laurea di II livello Conservatorio di Milano distinguendosi per le sue qualità musicali.

Info: 3338791607.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.