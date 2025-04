ASCOLI PICENO – Ancora delucidazioni in merito a quello che è successo oggi, 25 aprile, nella città delle Cento Torri.

Ad Ascoli Piceno il locale ‘L’assalto dei Forni’ aveva affisso uno striscione in merito alla festa della Liberazione che riportava: “Buono come il pane, bello come l’antifascismo”.

La titolare Lorenza Roiati ha denunciato pubblicamente dei controlli da parte della Polizia di Stato e Locale con tanto di identificazione.

Nella serata del 25 aprile, dopo aver rilasciato dichiarazioni anche all’Ansa Marche, la Comandante della Polizia Locale ascolana Patrizia Celani ha rilasciato una nota stampa.

“In data 25 aprile 2025, alle ore 12.07, un’aliquota della polizia locale, al momento impegnata in altri servizi d’istituto, è intervenuta su segnalazione circostanziata – si legge nella nota – al fine di eseguire un mero controllo di carattere amministrativo presso un esercizio commerciale sito in piazza Arringo. Oggetto di segnalazione risultava essere una presunta affissione abusiva recante messaggi pubblicitari in quanto perpetrata nelle immediate adiacenze di un esercizio commerciale. Gli operatori intervenuti, constatata la fondatezza della segnalazione, hanno proceduto, nei tempi strettamente necessari, a svolgere i dovuti accertamenti al fine di risalire all’autore dell’affissione il quale è stato semplicemente generalizzato e nei confronti del quale sono in corso verifiche presso gli uffici competenti. Si reputa opportuno precisare che l’intervento eseguito dalla Polizia Locale rientra nei compiti d’istituto in quanto, per espresso disposto costituzionale (articolo 117) la polizia amministrativa locale spetta alle Regioni ed in particolare ai Comuni”.

La nota si conclude: “L’operato della Polizia Locale non ha alcuna attinenza con il precedente intervento effettuato dalla Polizia di Stato. La Polizia Locale ha una propria dipendenza organica dall’Ente di appartenenza mentre ha una dipendenza funzionale dall’autorità di P.S. solo se e quando inserita in un’apposita Ordinanza di pubblica sicurezza emanata dall’Autorità competente.

Pertanto l’operato della Polizia Locale non soltanto rientra pienamente tra le proprie attribuzioni conferite con legge dello Stato ma, nel caso di specie, è connotato da particolare professionalità, sobrietà e pieno rispetto dei diritti altrui”.

