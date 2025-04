Una vera e propria festa a cui è invitata la cittadinanza, per vivere insieme un momento importante per tutta la comunità. Tutti i dettagli

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Dopo la consegna ufficiale dei lavori dei mesi scorsi e il completamento dell’allestimento dell’area di cantiere, è tutto pronto per avviare la costruzione del nuovo asilo nido di Stella di Monsampolo, che nascerà in via Pascoli proprio a ridosso della Scuola dell’Infanzia.

Per questo, l’Amministrazione Comunale ha organizzato per il prossimo mercoledì 30 aprile alle ore 10:45 una specifica cerimonia nell’area di cantiere in cui verrà posata la “prima pietra” del nuovo edificio e verranno forniti maggiori dettagli sulla nuova struttura, interamente finanziata con fondi PNRR e che accoglierà fino a 24 bambini nella fascia di età 0-24 mesi.

All’iniziativa, oltre ai tecnici e ai rappresentanti della ditta Elettro Stella srl che si è aggiudicata i lavori, parteciperanno anche una rappresentanza di alunni ed insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia, il Dirigente Scolastico Paolo Mauriello, la Coordinatrice dell’Ambito Territoriale Sociale 21 a Simona Marconi e la Referente per il territorio provinciale del Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 Rita Tancredi. Con loro anche il parroco Don Andrea Tanchi e il Comandante della locale Stazione Carabinieri Maresciallo Andrea Salvatore.

Nell’occasione avverrà anche la consegna del “bonus nuovi nati” alle famiglie dei bimbi nati nel corso del 2024, una specifica misura economica introdotta dall’Amministrazione Comunale nel 2020 che ogni anno prevede la consegna alle famiglie residenti che abbiano avuto la nascita o l’adozione di un figlio, di una serie di buoni spesa per prodotti per l’infanzia da utilizzare nelle farmacie del territorio comunale.

Una vera e propria festa a cui è invitata la cittadinanza, per vivere insieme un momento importante per tutta la comunità di Monsampolo del Tronto.

