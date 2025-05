ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Giovedì 1° Maggio, si è svolta ad Ancona presso l’auditorium della Mole Vanvitelliana la cerimonia di consegna delle decorazioni della “Stella al Merito del Lavoro” 2025 e del titolo di Maestro del Lavoro, in favore di 29 cittadini della regione Marche, di cui 7 (4 uomini e 3 donne) della provincia di Ascoli Piceno che, accolti nella struttura dal segretario Alfredo De Marco, dal vice Console Giovanni Amabili e dal tesoriere Maria Rita Grazioli, hanno ricevuto per conto del Presidente della Repubblica, dal Prefetto di Ancona Maurizio Valiante, unitamente e rispettivamente dal Prefetto di Ascoli Piceno Sante Copponi e dal vice Prefetto vicario di Fermo Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, nonché dal Console interprovinciale Giorgio Fiori, il prestigioso riconoscimento, per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali, le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.

La cerimonia, introdotta dallo stesso prefetto di Ancona è stata caratterizzata dagli interventi del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, del vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni, del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, del direttore dell’Ispettorato regionale del Lavoro delle Marche e quindi del Console regionale dei Maestri del Lavoro Giorgio Fiori. Quest’ultimo nel corso del suo appassionato saluto ha evidenziato chi sono e cosa fanno i Maestri del Lavoro con in particolare l’impegno di tanti nel sociale in favore delle tematiche ecologiche e della sicurezza e soprattutto nelle azioni di Testimonianza Formativa che sistematicamente vengono svolte da alcuni Maestri espressamente formati durante ogni anno scolastico nei confronti degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

I Maestri della provincia di Ascoli Piceno premiati dal prefetto di Ancona, unitamente a quello della provincia di Ascoli Piceno, dai sindaci dei comuni di loro residenza e dal console Giorgio Fiori sono : Franco Cocci di Monsampolo del Tronto, operaio specializzato con 47 anni di servizio alle dipendenze di Eurofuni srl; Giuseppina Felicioni di Monsampolo del Tronto, impiegata con 38 anni di servizio alle dipendenze di Piceno Service srl, Bruno Fioravanti, operaio pensionato con 41 anni di servizio alle dipendenze di Panichi srl, Francesco Merletti di Castignano, Dirigente con 42 anni di servizio alle dipendenze di BancaCC del Piceno, , Anna Rita Pignoloni di Ascoli Piceno, impiegata con 40 anni di servizio alle dipendenze di CNA. Rossella Moscardelli di Grottammare impiegata con 27 anni di servizio alle dipendenze di U.T.E.S.- Università Tutte le Età e Giancarlo Mari Giancarlo Mari di Ascoli Piceno, impiegato da 29 anni alle dipendenze di Hydrowatt spa, riceveranno invece la loro “Stella” al Quirinale, direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione della specifica cerimonia del prossimo mese di ottobre, in rappresentanza delle Marche, unitamente ad altri due nuovi insigniti per ogni regione d’Italia.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.