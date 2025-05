ASCOLI PICENO – Se la settimana è iniziata con la domanda: ma quale sarà il libro di maggio del gruppo di lettura della Libreria Prosperi di Ascoli “Tra le pagine del giovedì”? vi rispondiamo subito: Kuno di Renate Rasp, tradotto da Silvia Amalia Di Cocco e pubblicato da Storie effimere.

Se ne parlerà giovedì 15 maggio alle ore 19. L’incontro è aperto a tutti, sia in presenza in libreria sia da remoto tramite meet di Google.

Chi fosse interessato a partecipare o ricevere altre informazioni può scrivere a [email protected] o contattare tramite whatsapp (+39 3291979667).

IL LIBRO

Il patrigno di Kuno ha un obiettivo preciso: fare di lui un albero. Un esperimento pedagogico assurdo e mostruoso, portato avanti con rigore, a cui la madre assiste senza ribellarsi e che il ragazzo, prigioniero di un’educazione oppressiva, accetta con inquietante zelo. Pubblicato nel 1967, Kuno è uno dei romanzi più spiazzanti della letteratura tedesca del dopoguerra, un’opera che sconvolse critica e pubblico per il suo immaginario claustrofobico e disturbante.

Con una scrittura tagliente e una satira che non permette di sorridere, Rasp costruisce una parabola spietata sulla violenza psicologica e sull’annientamento dell’individuo in nome di un ideale soffocante.

Oggi Kuno torna a farsi spazio come un classico da riscoprire, un monito feroce su ciò che accade quando l’educazione si trasforma in dominio e l’amore in costrizione.

L’AUTRICE

Renate Rasp (1935-2015) è stata una delle voci più provocatorie della letteratura tedesca del dopoguerra.

Dopo il suo debutto all’interno del Gruppo 47, insieme a Ingeborg Bachmann, Gisela Elsner e Gabriele Wohmann, si è distinta per una prosa grottesca e spietata, capace di smascherare le ipocrisie della società tedesca.

Senza cercare mai il consenso, Rasp ha lasciato un’eredità letteraria che continua a interrogarci, ricordandoci che la vera letteratura non cerca di compiacere, ma di scuotere.

LA CASA EDITRICE

Storie Effimere è una micro casa editrice indipendente dedita alla ricerca di scrittrici e scrittori dimenticati, libri fuori catalogo o mai tradotti, che meritano di raggiungere nuovi lettori e nuove lettrici. Crediamo che le letture più appaganti si trovino spesso fuori dai sentieri battuti, in attesa di essere riscoperte, e che la scoperta sia il cuore della cultura letteraria.

Cerchiamo testi che esplorano gli eccessi, i dolori, i traumi, le ossessioni, le pulsioni e i fallimenti. Questo si riflette sul nostro catalogo: i libri che pubblichiamo sono inconfutabilmente moderni – anche quelli che hanno più di duecento anni sul groppone; sono sperimentali, ma non meri esercizi di stile; appassionanti ma non frivoli; sono unici, deliziosi e talvolta folli

